A presença de Daniel Ricciardo no GP da Holanda de Fórmula 1 é uma dúvida, o australiano bateu forte no TL2 e precisou ser levado ao hospital local para fazer exames na mão esquerda, por conta disso, Liam Lawson e Nyck De Vries poderão ser acionados a qualquer momento.

Durante o segundo treino livre em Zandvoort, nesta sexta-feira, o piloto da AlphaTauri foi pego de surpresa na curva 3. Oscar Piastri errou e bateu na barreira de proteção, mas ficou com o carro no traçado, por conta disso, Ricciardo que vinha logo atrás precisou jogar o AT04 deliberadamente no muro para não acertar o compatriota em "T" ou até mesmo os carros na pista ao tentar desviar do MCL60 parado.

No momento do impacto, o australiano mais velho não tirou a mão do volante e logo após a batida reclamou de dores na mão esquerda no rádio. Daniel Ricciardo foi levado ao centro médico e posteriormente, encaminhado para o hospital local para fazer mais exames para detecção de alguma lesão ou fratura.

Caso o piloto da AlphaTauri não possa continuar no restante do fim de semana, a equipe de Faenza tem a opção de usar Liam Lawson, o reserva oficial, ou contar com Nyck de Vries. O holandês, que foi dispensando do assento ao lado de Yuki Tsunoda antes mesmo do fim da primeira metade do campeonato, ainda tem contrato com a Red Bull e pode ser acionado a qualquer momento - vale destacar, que ele está no autódromo acompanhando a F1.

