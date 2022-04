Carregar reprodutor de áudio

Após uma boa prova de recuperação, Carlos Sainz garantiu o quarto lugar no grid de largada para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 deste domingo saindo da décima posição. E o piloto da Ferrari acredita que pode ir além, podendo vencer o GP como forma de recuperação da "dolorosa" batida que comprometeu sua classificação na sexta.

O espanhol terá à sua frente amanhã Max Verstappen e Charles Leclerc, além de dividir a segunda fila com Sergio Pérez. Ele admitiu que a batida da sexta foi um ponto baixo para ele, mas que trouxe ensinamentos.

"Muito doloroso. Não vou mentir. Foi um dia muito negativo para mim. É como as coisas acontecem nesse esporte, você tem momentos ruins e ontem foi definitivamente um ponto baixo pra mim, e sigo tentando aprender, me tornando mais forte".

"O importante é que hoje demos a volta por cima de modo sólido, nos colocando na luta para amanhã, quando tudo pode acontecer. Eu ainda posso vencer, posso fazer pódio, sair feliz do fim de semana. O importante é que aprendemos com esses erros".

"Erros como ontem acontecem por algum motivo e eu ainda não estou 100%, estou lutando com o carro, tentando aprender. Obviamente sou rápido. Ontem estava rápido, na Austrália também. É uma questão de confiança e previsibilidade com o carro".

No sábado, Mattia Binotto disse que Sainz tem que aprender a lidar com a pressão de ter um carro de ponta pela primeira vez, mas o espanhol negou que a pressão tenha um papel na batida de sexta.

"Não acho que o erro de ontem foi por pressão. Era o Q2, eu já tinha feito uma volta boa para passar para o Q3. Estava apenas tentando, linhas diferentes, outro balanço. Ainda estou sofrendo com o carro para achar meu ponto. Não estava forçando. E esse é um erro que acontece nessas condições".

