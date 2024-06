F1: Russell reclama de pit stop e estratégia, apesar de evolução

George Russell, quarto no GP da Espanha, não gostou da estratégia de paradas que o deixou atrás de Lewis Hamilton — apesar de celebrar o desempenho da Mercedes na corrida. O piloto inglês teve um pit stop problemático, no qual a roda traseira direita não saiu a tempo, o que lhe custou tempo e posições.

Veja debate sobre a Mercedes em Barcelona:

"Tivemos um pit stop lento que nos deixou ruim no stint intermediário e sob um pouco de pressão, então perdi muito tempo lutando com Lando [antes do segundo pit] e depois colocar o pneu duro foi uma porcaria. Mas protegemos o P3 e o P4 como time e era isso que queríamos", disse o inglês da Fórmula 1.

Com os pneus duros, só sobrou para Russell proteger o P3 de Hamilton, que seguiu uma estratégia de colocar mais um pneu macio. Frustrado, Russell ainda recebeu uma mensagem motivacional do engenheiro, que disse que a previsão indicava que ele teria chances de brigar com Hamilton pelo P3 no fim da prova — na verdade, ele quase foi passado por Leclerc no fim da prova.

Início dos sonhos para Russell

O início do GP da Espanha foi promissor para piloto da Mercedes. O inglês chegou a tomar a liderança da prova logo na primeira curva. Russell largou bem e aproveitou o vácuo de Lando Norris e Max Verstappen para saltar à frente dos dois. Porém, com um melhor desempenho, Verstappen tomou a posição duas voltas depois — e também na curva 1.

"Eu estava meio que sonhando com isso [a largada] ontem à noite e qual seria meu plano de ataque e vi a previsão do tempo, o vento havia mudado para vento contrário na curva 1, o que eu sabia que significava poder frear muito tarde e fundo na curva. Quando corria de kart sempre via o Fernando [Alonso] em 2012 largando do P4 e chegando à liderança. Eu sabia que era possível", revelou Russell sobre a estratégia de largada.

Apesar dos problemas no GP da Espanha, Russell vê que as evoluções da Flecha de Prata devem levar a Mercedes a voltar a vencer corridas ainda neste ano.

"Estamos em quarto lugar no campeonato de construtores neste momento e temos mais tempo no túnel de vento do que os nossos rivais e sabemos o que precisamos para fazer estes grandes avanços agora. Estamos todos entusiasmados com o resto da temporada e esperamos vencer corridas agora", comentou Russell, que espera que as evoluções desta temporada serão também úteis para o próximo ano.

"E entrando no próximo ano quem sabe o que pode acontecer e não queremos nos precipitar. O ritmo mostrado na semana passada e o ritmo que mostramos esta semana, lideramos duas corridas em dois fins de semana desde que fizemos as atualizações. Não acho que esperávamos isso no início da temporada", disse Russell.

MAX BATE LANDO E VENCE! Mas e a McLaren, está MAIS RÁPIDA que RBR? Lewis 3º. BERNOLDI/MOTTA analisam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!