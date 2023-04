Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz, atual companheiro de equipe de Charles Leclerc na Ferrari, é uma das preferências da Audi para compor o line-up do time, que entrará na Fórmula 1 em 2026, de acordo com o jornal da Suíça, Blick.

Correndo pela escuderia italiana desde 2021, Sainz não enfrenta o melhor dos momentos na equipe de Maranello. A troca de comando, saindo Mattia Binotto e chegando Fred Vasseur, colocou as expectativas em relação ao time 'nas alturas', mas na pista, a situação não corresponde ao esperado antes do início da temporada.

Mas, antes de chegar até a Ferrari, o espanhol foi companheiro de equipe de Lando Norris na McLaren sobre a 'tutela' de Zak Brown e Andreas Seidl. Seidl, que atualmente é o CEO da Sauber, colocou seu ex-piloto no topo da lista de prioridades para Audi - que entrará no grid 'no lugar' da atual Alfa Romeo patrocinando a Sauber.

Com o dinheiro dos alemães, a Sauber tenta ampliar sua organização, o que precisará, pois segundo seus planos, quer brigar por vitórias nas corridas dentro de três anos a partir da mudança de regulamento dos motores que entra em vigor justamente em 2026.

