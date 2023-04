Carregar reprodutor de áudio

Christian Horner não cede: apesar de três GPs dominados por sua equipe de Fórmula 1 no início da temporada, a Red Bull acabará sofrendo as consequências da punição imposta pela FIA por descumprimento do Regulamento Financeiro em 2021.

O britânico continua a repetir que os efeitos da redução do túnel de vento e do tempo de CFD em Milton Keynes só se farão sentir a médio ou longo prazo, e repetiu isso ao responder às recentes observações de Frederic Vasseur, chefe da Ferrari.

Na semana passada, Vasseur sentiu, embora reconhecendo o bom trabalho da Red Bull, que a punição foi algo "muito leve". Uma declaração que Christian Horner respeita, mas que ainda acha que será desmentida no futuro.

“Todo mundo tem uma opinião e acho que todo mundo é livre para opinar”, insistiu o chefe da Red Bull ao microfone da Sky Sports. "A equipe fez um ótimo trabalho durante o inverno com o tempo limitado no túnel de vento que tivemos para desenvolver este carro, e isso obviamente terá um impacto no final do ano, bem como no próximo ano. Então, em três GPs, acho que ainda é muito prematuro julgar esta temporada, ainda há muitas corridas pela frente”.

"Há muitas coisas que podem mudar. Ouvimos sobre grandes mudanças quando voltamos para a Europa, seja Ferrari ou Mercedes. Portanto, não tomamos nada como garantido, focamos em nós mesmos, em fazer o melhor trabalho possível com aquilo que temos. Fazemos o melhor que podemos com o que temos, e sabemos que é uma penalização grande, que aceitamos e que implementamos da melhor forma possível."

A equipe técnica em Milton Keynes é o orgulho de Christian Horner, já que o RB19 continua vencendo, mesmo com a saída de algumas pessoas-chave, como Dan Fallows, hoje na Aston Martin.

“Tivemos uma taxa de rotatividade de pessoal muito baixa em nossa história na Red Bull, é ótimo ter dado a esses talentos a chance de se desenvolver e alcançar grandes feitos”, sublinhou Horner. "Quando eles partem para outras equipes, fico feliz em ver Dan fazendo um bom trabalho, mas sua saída deu uma chance a outros engenheiros e é tudo uma questão de evolução. A equipe que temos hoje é ainda mais forte do que que tínhamos dois anos atrás", concluiu.

