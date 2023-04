Carregar reprodutor de áudio

Danyiil Kvyat esteve no grid da Fórmula 1 por muitos anos: começou com a Toro Rosso, depois fortaleceu a equipe Red Bull por mais de um ano e, no GP da Espanha de 2016, Max Verstappen foi promovido ao time principal fazendo o russo retornar para a 'irmã'.

O russo deixou a F1 por um tempo e em 2019 e 2020 pôde competir novamente pelo time B de Milton Keynes. E recentemente revelou que no início de 2016, a Ferrari o abordou com a ideia dele ser o substituto de Kimi Raikkonen na Ferrari, mas ele queria ficar na Red Bull:

“Fui muito bem, tinha acabado de conseguir um pódio para a equipe (no GP da China de 2016) e na época a Ferrari também fez uma oferta para correr no lugar de Kimi. Foi nos bastidores.”

"Portanto, foi uma situação muito difícil para mim mentalmente, sair de um cenário da Ferrari querendo assinar comigo, ver o contrato, para ser mandado de volta para a Toro Rosso, então, de repente as coisas não estavam indo bem", disse ele ao podcast Track Limits.

Kvyat anunciou recentemente que fortalecerá o programa LMDh da Lamborghini a partir de 2024, mas ainda não se sabe em qual série ele iniciará.

