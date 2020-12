Carlos Sainz, da McLaren, foi inocentado de qualquer irregularidade após uma investigação oficial sobre a possibilidade de ter pilotado muito devagar nos boxes do circuito de Yas Marina durante o GP de Abu Dhabi, disputado neste domingo (13).

Enquanto os carros corriam para os boxes durante um período inicial de safety car virtual causado pelo abandono da Racing Point de Sergio Pérez, Sainz pareceu desacelerar antes da entrada. Sua queda de velocidade deu a impressão de segurar Lance Stroll atrás dele e poderia ter sido uma tática para evitar atrasos em uma parada dupla da McLaren. Depois que suas ações foram relatadas aos comissários, os dois pilotos foram convocados a uma investigação pós-corrida.

No entanto, como Sainz não teve nenhuma instrução da equipe para desacelerar, também não houve evidências nos dados do carro que mostrassem que ele havia feito algo fora do comum.

Os dados da telemetria mostraram que ele havia freado brevemente para menos do que o limite de velocidade de 80 km/h antes da linha de entrada dos boxes, antes de acelerar de volta até o limite. Outros pilotos, incluindo Sebastian Vettel, fizeram exatamente o mesmo.

Sainz foi avaliado como tendo estado a 80km/h por quase cinco segundos na fase de pitlane, isso significa que ele chegou aos seus boxes apenas 0,6 segundos mais tarde do que se tivesse mantido a velocidade limite máxima o tempo todo.

Um dos comissários disse: “Não acreditamos que esta ação tenha de alguma forma resultado na equipe evitando uma situação de parada dupla, já que o carro 55 (Sainz) estava bem longe dos boxes neste momento."

“Também aceitamos a explicação do piloto de que ele estava exercendo um certo grau de cautela, já que as evidências de vídeo confirmam a presença de muitos outros membros de outras equipes no pit lane."

“O carro 18 (Stroll) conseguiu manter a velocidade de 80 km/h exceto por um período de tempo muito curto (aproximadamente 1 segundo) e, portanto, não consideramos que foi impactado pelas ações do piloto do carro 55. Também verificamos as velocidades relativas dos veículos depois de saírem de suas paradas e não vejo evidências do mesmo carro dirigindo desnecessariamente devagar. ”

Com a McLaren em uma luta acirrada com a Racing Point pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, uma punição a Sainz poderia ter um grande impacto no resultado. No entanto, o chefe da equipe, Andreas Seidl, disse que nunca se preocupou muito com a situação, pois sempre sentiu que seu piloto não tinha feito nada de errado.

“Obviamente você precisa calcular as penalidades em potencial, mas com a diferença que havia em relação a Daniel Ricciardo, nunca foi realmente algo que nos preocupou”, disse ele. “E do nosso ponto de vista, não merece qualquer punição.”

