Carlos Sainz conquistou a segunda posição no grid do GP de Mônaco de Fórmula 1 e a dobradinha para a Ferrari. No entanto, a classificação deste sábado (28) terminou com um gosto amargo para o espanhol, pois um acidente no fim da sessão tirou suas chances de brigar pela pole position. Para ele, foi algo "típico de Mônaco".

Em sua última volta, o espanhol teve que desviar do carro de Sergio Pérez, que rodou na Curva 10 - logo antes do túnel - mas não foi possível pelo pequeno espaço e ele acertou o mexicano. Com isso, os dois pararam no meio da pista e causaram a bandeira vermelha que encerrou o treino.

"Tentei evitá-lo [Pérez] o melhor que pude", disse Sainz sobre o incidente logo após a classificação. "É uma pena que é mais um ano que a bandeira vermelha tenha nos custado o fim de uma sessão em que não pudemos ir para a pole position, mas é típico de Mônaco."

De acordo com Carlos, mesmo com a 'dominância' de Leclerc ao longo do fim de semana, a pole position era possível e ele estava em harmonia com o F1-75. Mesmo com o revés, ele confia em um bom resultado.

"Tivemos um ritmo muito bom em todos os dias", relembrou. "Eu estava construindo terreno para a qualificação. É impossível dizer ao certo, mas eu estava me sentindo bem com o carro hoje."

"Vamos tentar terminar o trabalho amanhã. Acho que estamos em uma ótima posição para marcar um grande resultado para a equipe. O carro foi incrível durante todo o fim de semana. Então vamos em frente."

Questionado se prefere a prova em condições secas ou com a possível chuva que pode cair no domingo, Sainz foi direto: "Não me importo".

O GP de Mônaco está marcado para o próximo domingo, às 10h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida na TV aberta e o Motorsport.com detalhará todos os momentos em tempo real.

