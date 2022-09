Carregar reprodutor de áudio

Em 2021, Max Verstappen chegou ao seu primeiro GP da Holanda de Fórmula 1 atrás do líder do campeonato à época, Lewis Hamilton, por três pontos de diferença enquanto a tensa batalha pelo título continuava aumentando. Desta vez, a situação é muito diferente, com Verstappen apresentando uma vantagem de 93 pontos em relação ao seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, e 98 em cima do rival da Ferrari, Charles Leclerc.

Apesar da diferença cômoda sobre Leclerc, Christian Horner disse que nem a equipe, nem seu piloto podem se dar ao luxo de relaxar e absorver a atmosfera.

"Acredito que temos que manter a pressão, porque quando você não faz isso, começa a cometer erros", disse quando o Autosport o perguntou se Verstappen poderia aproveitar este fim de semana mais do que no ano passado.

"Então, vamos encarar Zandvoort exatamente com a mesma disciplina que temos feito em todos os GPs deste ano e não há atividade adicionais para Max em comparação com um fim de semana de GP padrão."

"Com certeza, terá muito barulho no circuito, mas vamos tentar mantê-lo dentro de uma bolha, obviamente, dentro da equipe, e tentaremos controlar as expectativas."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Horner acrescentou: "Obviamente, terá uma grande expectativa sobre Max voltar aqui como um campeão mundial, com o número um no carro. Vimos a atmosfera no ano passado e acredito que neste ano será intensificada."

Apesar da vantagem saudável sobre Leclerc, quase equivalente a quatro vitórias com apenas oito rodadas para o fim, Horner minimizou a sugestão de Toto Wolff de que Verstappen vai garantir o título com antecedência.

“Acho que, no que diz respeito às tabelas do campeonato, elas obviamente parecem muito saudáveis”, disse Horner. “Mas as coisas podem mudar muito, muito rapidamente.

“Vimos isso – acho que estávamos 46 pontos atrás quando deixamos a Austrália e, em algumas corridas, conseguimos reverter isso.

“Portanto, nossa prerrogativa é em cada corrida, uma de cada vez e as tabelas do campeonato cuidarão de si mesmas. Então, queremos apenas manter esse impulso em frente.”

Horner insistiu que Verstappen está pilotando ainda melhor em 2022 do que quando conquistou seu primeiro título na temporada passada.

“Acho que Max, desde que venceu aquele campeonato no ano passado, deu mais um passo. De muitas maneiras, ele o liberou, e ele está dirigindo em um nível incrível.

“Acho que, dada sua idade e experiência, o que estamos testemunhando no momento é exatamente isso, você está testemunhando um piloto que está completamente em sintonia com um carro e que está em um ponto roxo absoluto de sua carreira.”

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: