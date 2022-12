Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz finalmente quebrou a sina e se tornou um vencedor de corridas na Fórmula 1 neste ano, ao triunfar no GP da Inglaterra, além de marcar pole na Bélgica e nos EUA coroando sua temporada de maior sucesso na categoria até o momento.

Mas o espanhol também ficou 62 pontos atrás do seu companheiro de equipe da Ferrari, Charles Leclerc, vice campeão. Ao longo do ano, seus esforços não foram ajudados uma vez que Sainz teve seis abandonos - incluindo em Austin, onde foi atingido na primeira curva, e na Áustria, quando parecia estar prestes a terminar em segundo.

O piloto da escuderia italiana sentiu que havia "muitas coisas boas" das quais "sempre se lembraria" da sua temporada de 2022, mas estava ansioso para tentar nivelar alguns dos "momentos muito difíceis" e ter um ano mais consistente em 2023.

“No começo, tive dois abandonos consecutivas [Melbourne e Imola] e no final estava pilotando bem, mas sofri o acidente em Austin quando larguei da pole position e também o carro não estava mais lá para vencer”, disse. disse Sainz.

"Tive muitos altos e baixos. Para o próximo ano, espero que haja menos pontos baixos e muitos picos altos para poder ter uma temporada mais linear."

Sainz disse que agora sabe o que é preciso para vencer uma corrida na F1 e lutar na frente, o próximo passo é sustentar isso por uma temporada e garantir que haja resultados consistentes ao longo do ano - algo que ele sentiu ter alcançado em 2021.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

"Meu objetivo é ser consistente", disse ele. “Para ganhar corridas, eu já sei o que é [preciso], mas se você quer lutar pelo campeonato mundial, tem que ser consistente.

“Se você está na frente, o pior resultado é o quinto ou sexto, mas com seis ou sete abandonos que tivemos, uma série de pontos foram embora e o nos fizeram perder o campeonato mundial – embora também seja verdade que Verstappen e Red Bull foram mais fortes.

“Acredito que aprendendo essas duas lições e voltando a ser o consistente Carlos de 2021, posso lutar pelo campeonato mundial”.

Sainz terminou o ano em quinto lugar no campeonato, mas disse que a chance de lutar pelo título parecia "próxima e distante ao mesmo tempo" .

“Perto porque estou em uma das melhores equipes do mundo, mas na F1 o nível é alto, tanto em termos de equipes quanto de pilotos”, afirmou. “Vou colocar o esforço e o desejo ano após ano, mas as circunstâncias têm que surgir para ter um dos melhores carros e tirar vantagem disso.

"Este ano é o primeiro que tenho um carro realmente competitivo e me fez aprender muito. Tenho certeza que vou aproveitar isso para melhorar no futuro."

