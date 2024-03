Carlos Sainz diz que "não é estúpido" e será o primeiro a admitir se perceber que não está em condições de correr no GP da Austrália de Fórmula 1 deste fim de semana.

O espanhol da Ferrari reconhece que ainda não está 100% em forma após a remoção do apêndice na Arábia Saudita há duas semanas. No entanto, ele continua confiante de que poderá pilotar neste fim de semana, apesar de não ter feito nenhum treinamento ou usado o simulador de Maranello desde sua operação.

Sainz planeja pilotar o SF-24 nos treinos de sexta-feira em Melbourne - com ajustes nos cintos para se sentir mais confortável - e depois avaliará a situação, com a FIA também pronta para verificar seu progresso. Oliver Bearman, que o substituiu em Jeddah e é o reserva indicado pela Ferrari novamente neste fim de semana, está de prontidão.

"Antes de mais nada, só de me ver em movimento, com os exercícios que estou fazendo na academia e tudo o mais, isso me diz que estou apto a entrar no carro amanhã e tentar", disse Sainz. "Mas, obviamente, não sou bobo e, se não me sentir bem amanhã, serei o primeiro a levantar a mão e dizer que preciso de mais duas semanas até a próxima corrida. Isso, junto com a FIA, também é o plano que temos em andamento. Amanhã terei outra verificação com a FIA, e eles estão monitorando meu progresso."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"E eu sou o primeiro a não querer sentir dor, sofrer ou piorar a situação. Portanto, não sou estúpido. E serei muito claro sobre como estou me sentindo e tudo mais."

Falando sobre seu processo de recuperação até agora, Sainz acrescentou: "A cada dia que passa, estou me sentindo obviamente muito melhor. Agora, a cada 24 horas que passo, faço muito progresso. É verdade que a primeira semana foi difícil, passei muito tempo na cama e me recuperando. E é aí que você vê as coisas um pouco mais escuras. Mas, na segunda semana, a recuperação foi muito mais rápida. E comecei a me sentir muito melhor."

"Então, sim, estou confiante de que posso entrar no carro amanhã e me sair bem. Obviamente, elaborei um plano de recuperação muito forte desde o primeiro dia, quando aterrissei em casa, para estar pronto para essa corrida, e vou entrar no carro amanhã e ver como me sinto. Mas estou me sentindo positivo."

Apesar de sua confiança, Sainz sabe muito bem que a verdadeira imagem de sua preparação só ficará clara quando ele entrar na pista de Albert Park pela primeira vez na sexta-feira.

"O problema é que eu não sei [como meu corpo vai se comportar]", disse ele. "Até que você se coloque em um carro de F1 e sinta as forças, é impossível saber. O que eu sei é que hoje estou muito melhor do que ontem, e ontem eu estava muito melhor do que há dois dias."

"Portanto, também com esse progresso, estou bastante animado e positivo. E depois veremos como me sinto, como eu disse."

ALPINE PODE VENDER EQUIPE E COMPRADOR JÁ É COTADO

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Verstappen fora da Red Bull? Drugo tem chances em 2025?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!