A Fórmula 1 dá o pontapé inicial na temporada 2025 neste fim de semana, com o GP da Austrália, em Melbourne, com a largada programada para 1h (Brasília). A Band segue com os direitos de transmissão da categoria no Brasil.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 02h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 22h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 02h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Band / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h QUINTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

Para este ano, o formato sprint continua o mesmo da temporada anterior, com uma única sessão de treinos na sexta-feira antes da classificação sprint, seguido pela corrida curta no sábado de manhã e outra sessão de qualificação à tarde para a prova principal no domingo. As corridas curtas acontecerão na China, Miami, Bélgica, Austin, Brasil e Catar.

Em 2025, o grid contará com seis novatos: Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Liam Lawson e Jack Doohan. Além, claro, da estreia de Lewis Hamilton como piloto da Ferrari ao lado de Charles Leclerc.

equipe Nº nome do piloto BWT Alpine Formula 1 Team 7 10 14 18 Scuderia Ferrari HP 16 44 MoneyGram Haas F1 Team 31 87 Oliver Bearman 5 27 Nico Hülkenberg McLaren Formula 1 Team 4 81 Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 12 63 Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team 22 TBC isack Hadjar

isack Hadjar 1 Max Verstappen 30 23 55

16/03/2025 – GP da Austrália – Melbourne

23/03/2025 – GP da China – Xangai

06/04/2025 – GP do Japão – Suzuka

13/04/2025 – GP do Bahrein – Sakhir

20/04/2025 – GP da Arábia Saudita – Jeddah

04/05/2025 – GP de Miami – Miami

18/05/2025 – GP da Emília-Romanha – Imola

25/05/2025 – GP de Mônaco – Mônaco

01/06/2025 – GP da Espanha – Barcelona

15/06/2025 – GP do Canadá – Montreal

29/06/2025 – GP da Áustria – Spielberg

06/07/2025 – GP da Inglaterra – Silverstone

27/07/2025 – GP da Bélgica – Spa-Francorchamps

03/08/2025 – GP da Hungria – Budapeste

31/08/2025 – GP da Holanda – Zandvoort

07/09/2025 – GP da Itália – Monza

21/09/2025 – GP do Azerbaijão – Baku

05/10/2025 – GP de Singapura – Singapura

19/10/2025 – GP dos Estados Unidos – Austin

26/10/2025 – GP do México – Cidade do México

09/11/2025 – GP do Brasil – São Paulo

22/11/2025 – GP de Las Vegas – Las Vegas

30/11/2025 – GP do Catar – Lusail

07/12/2025 – GP de Abu Dhabi – Yas Marina

Algumas mudanças de regras também foram implementadas para este ano, confira:

Novos regulamentos de asa

Desde a rodada de abertura, na Austrália, a asa traseira está sujeita a testes de flexão. A partir de agora, elas não poderão se flexionar mais do que 6 mm na direção da carga aplicada, enquanto a aba superior não pode se mover mais do que 7 mm quando a carga é aplicada horizontalmente. Além disso, o plano de fuga da asa traseira só pode ter uma flexão máxima de 3mm.

As normas dimensionais para a asa traseira também foram revisadas; o espaço entre os dois elementos da asa foi reduzido de 10-15 mm para 9,4-13 mm. Com o DRS aberto, o limite superior permanece em 85 mm.

Pequeno aumento de peso e equipamento de resfriamento do piloto

Um aumento de 2kg no peso mínimo do piloto elevará o peso mínimo total de um carro de F1 para 800 kg, e qualquer lastro usado para atingir o peso mínimo agora deve ser feito de um material com densidade de 7500 kg/m3 - abaixo dos 8000 kg/m3 permitidos anteriormente.

No caso de a FIA declarar um "risco de calor" - em temperaturas ambientes de 31°C, conforme a média dos sensores de temperatura da FIA no circuito - o peso mínimo será automaticamente aumentado em 5 kg para cobrir o aumento da massa do equipamento de resfriamento do piloto e da bateria externa usada para alimentá-lo.

Não há mais ponto de volta mais rápida: mudanças no regulamento esportivo

Uma das maiores mudanças no formato de 2025 vem com a eliminação do ponto de campeonato dado para a volta mais rápida da corrida, que era concedido desde que o titular terminasse entre os 10 primeiros.

