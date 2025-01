Pedro Gómez, que trabalhou no departamento de aerodinâmica ao longo de sua impressionante carreira na McLaren, anunciou sua saída da equipe de Woking há cerca de duas semanas, mas não especificou seu novo endereço ou se continuaria na Fórmula 1.

Agora, essa incerteza chegou ao fim: O engenheiro espanhol assumirá o cargo de Chefe de Design Aerodinâmico em um acordo com a Sauber.

Gómez fez o seguinte anúncio no LinkedIn: "Hoje tenho o prazer de anunciar que comecei a trabalhar no projeto da Audi F1".

"Será um processo emocionante, desafiador e trabalhoso, mas também vamos nos divertir muito e aproveitar o trabalho".

Gómez já visitou a sede da equipe Audi em Hinwil, na Suíça. Essa instalação é dirigida por Mattia Binotto e abriga o projeto que levará à entrada da Audi na F1 em 2026.

Gómez expressou seus sentimentos após sua visita às instalações com as seguintes palavras: "Fiquei impressionado com o que vi até agora, mas o que me impressionou ainda mais foram as inovações que veremos no futuro e as melhorias que serão implementadas na equipe. O compromisso e a união da equipe são realmente impressionantes."

Gómez esteve envolvido em muitos projetos importantes durante seus 15 anos na McLaren, especialmente o Campeonato de Equipes que ganhou com a equipe na temporada de 2024 foi um dos destaques de sua carreira.

Ele expressou sua decisão de sair com as seguintes palavras: "Em 2010, minha esposa e eu decidimos nos mudar da Espanha para o Reino Unido, o que significou levar nossos dois filhos para longe de nossa família e amigos".

"No entanto, nunca nos arrependemos dessa decisão. Esse processo foi uma montanha-russa, com altos e baixos, muito trabalho duro e um grande esforço de equipe. Mas valeu a pena".

A carreira de Gómez não se limita à McLaren. O engenheiro espanhol também trabalhou na Ferrari em 2007 e 2008.

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!