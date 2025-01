Será no mínimo emocionante assistir a Lewis Hamilton estreando na Ferrari enquanto a Red Bull teve uma ligeira queda de desempenho no fim da temporada de 2024 de Fórmula 1, o que pode acirrar ainda mais as disputas em 2025.

No entanto, Helmut Marko está confiante de que o talento de Max Verstappen será o suficiente para guiar os taurinos de volta à glória.

O ano de 2024 terminou com a McLaren e Ferrari conseguindo um bom ritmo e, inclusive, superando a Red Bull, tomando o primeiro e segundo lugar respectivamente. No entanto, Marko não está muito impressionado com os pilotos que, segundo ele, são mais propensos a cometer erros.

"As duas equipes tinham as melhores bases para seus carros na última temporada e foram capazes de ter um bom desempenho na maioria das pistas. Elas podem se basear nisso. Mas, para mim, nenhum dos pilotos se destaca", disse Helmut Marko ao Sport Bild.

"Charles Leclerc é bom na classificação, mas nas corridas ele comete muitos erros. E Lewis Hamilton ainda tem a velocidade, mas será que ele conseguirá mantê-la durante toda a temporada? Tenho minhas dúvidas sobre isso".

"Mesmo que ele consiga sua boa Ferrari e nós construamos uma Red Bull medíocre para Max, eu apostaria em Max".

