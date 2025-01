O chefe da equipe da Ferrari na Fórmula 1, Fréd Vasseur, revelou o "único objetivo" do teste de Lewis Hamilton na pista de Fiorano, de propriedade da Scuderia na quarta-feira (22), completando 30 voltas a bordo do SF-23.

Cerca de dois mil fãs estavam lá para assistir ao heptacampeão correr em condições de neblina e chuva. Coincidentemente, as condições climáticas eram exatamente as mesmas do primeiro dia de Michael Schumacher na pista com a Scuderia, em 16 de novembro de 1995.

Hamilton foi apoiado pela torcida tifosi durante todo o teste de pista na manhã de quarta e interagiu com os fãs reunidos em uma curva em particular.

Esse momento, a primeira interação de Lewis com os fãs da Ferrari como piloto da equipe, é considerado um momento muito especial por Vasseur.

No entanto, embora o foco tenha sido em grande parte Hamilton - Charles Leclerc também completou 14 voltas durante a tarde - o principal objetivo da Ferrari durante o teste foi aquecer a equipe na garagem.

"Como todos os anos, a estreia na pista é um pouco como o primeiro dia de volta às aulas e foi bastante emocionante, especialmente porque hoje foi o primeiro dia de Lewis como parte da equipe", disse Vasseur.

"Dar as boas-vindas a um novo piloto é sempre um momento importante. Talvez tenha sido menos especial para Charles, mas foi bom vê-lo em forma, relaxado e ansioso para voltar a correr".

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Davide Cavazza

"No lado técnico das coisas, Charles e Lewis deram suas voltas em um clima menos que ideal, mas foi uma boa maneira de se familiarizarem com o ambiente da pista antes do primeiro teste real no Bahrein daqui a um mês".

"Foi também uma volta de aquecimento para a equipe na garagem. Esse foi o único objetivo do teste".

