Mick Schumacher teve o seu melhor desempenho em treinos classificatórios na temporada, com a primeira classificação do alemão ao Q2 da qualificação para o GP da França de Fórmula 1, mas o resultado poderia ter sido ainda melhor se ele não tivesse tido batido sua Haas pouco antes de acabar a sessão inicial. Ele larga da 15ª colocação.

O piloto escapou na Curva 7 e causou uma bandeira vermelha que encerrou o Q1 mais cedo e qualquer ambição de lutar pelo Q3.

"É como ganhar um bolo e não poder comê-lo", disse Mick. "Primeiro Q2 para a equipe em muito tempo. É uma pena que não pudemos participar. Claro, não sei quanto mais poderíamos ter feito. Não tínhamos muitos pneus sobrando. Mesmo assim, era um objetivo que almejávamos. Nós fizemos isso agora e nosso ritmo de corrida também não foi tão ruim. Espero que possamos ter uma boa corrida amanhã."

Sobre possíveis danos no carro, o alemão disse que ainda não dá para afirmar se terá problemas: "Eu só vi a olho nu também. As caixas de câmbio são bastante frágeis, mas até que ponto algo precisa ser mudado, não sei. Terá que esperar até o carro chegar. Vamos cruzar os dedos para que tudo esteja bem e permaneça intacto."

O melhor resultado da Haas em corridas na temporada foi no GP do Azerbaijão, onde o próprio Mick Schumacher terminou em 13º. Apenas ela e a Wiliiams ainda não pontuaram em 2021.

"Não creio que seja suficiente para ganhar pontos", reiterou o piloto. "No entanto, gosto também de ser surpreendido. Vou para a corrida de braços abertos e espero subir uma ou duas posições, o que seria bom. Do contrário, teremos ganho experiência."

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN é pole, HAMILTON 2º e Regi Leme passa mal, perdendo a transmissão; saiba mais

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: O que esperar do GP da França com RICO PENTEADO

Your browser does not support the audio element.