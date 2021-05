Após um dia difícil em Mônaco, Lewis Hamilton alertou a Mercedes que eles "não podem desperdiçar" outro final de semana difícil na Fórmula 1 como esse, em que acabou perdendo a liderança do Mundial de Pilotos para Max Verstappen.

Hamilton teve um final de semana complicado, largando em sétimo, quase oito décimos acima do tempo da pole.

E o momento ruim continuou na corrida, com a decisão da Mercedes de parar cedo para ultrapassar Gasly pelo undercut não apenas não funcionando como também perdendo mais duas posições, para Sebastian Vettel e Sergio Pérez.

Isso deixou Hamilton para terminar na mesma sétima posição, com uma parada no final para garantir o ponto extra da volta mais rápida. Com o resultado, ele perdeu a vantagem de 14 pontos que tinha para Verstappen e a liderança do Mundial.

Hamilton sentiu que a força de Verstappen e da Red Bull significam que a Mercedes não pode dar-se ao luxo de sofrer novamente em outras pistas como em Mônaco.

"Será difícil. Eu disse no começo, eles têm um carro capaz de ganhar o campeonato e será difícil vencê-los. Venho falando isso com seriedade ao longo do ano. Ganhamos corridas que não deveríamos ter vencido, como no Bahrein. Mas ainda não acabou. Ainda há um longo caminho pela frente".

"Definitivamente não podemos desperdiçar outro final de semana como esse, mas estou grato por termos terminado, com alguns pontos e a volta mais rápida. Cada ponto obtido em um bom final de semana podem valer muito no final".

Com o abandono de Valtteri Bottas devido a um problema na roda durante sua parada, a Mercedes também perdeu a liderança do Mundial de Construtores, ficando um ponto atrás da Red Bull.

Mas Hamilton expressou sua confiança na Mercedes e sua força em aprender com as adversidades e voltar mais forte.

"Claro, não foi um bom final de semana, mas não vou focar nisso. Há muito que poderíamos ter feito em termos de preparação. Tivemos boas conversas ao longo dos dias. Mas não foi bom o suficiente de todos nós".

"Vencemos e perdemos como equipe, e foi um trabalho ruim de todos, coletivamente. E vamos tratar disso com seriedade".

"Mas não há motivos para uma depressão. Precisamos olhar para os dados e entender porque estamos nessa posição. Estarei em reuniões nos próximos dias para analisarmos. Naturalmente, todos da equipe querem respostas".

"Sei que todos estarão dando o seu melhor para que, com sorte, um fim de semana desses não aconteça de novo".

