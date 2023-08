F1: Shwartzman fará TL1 com a Ferrari em Zandvoort

O piloto reserva da Ferrari na Fórmula 1, Robert Shwartzman, substituirá Carlos Sainz no TL1 em Zandvoort nesta sexta-feira.

Todas as equipes precisam colocar na pista um novato que tenha participado de no máximo duas corridas em duas sessões de TL1 durante a temporada. A participação de Shwartzman será a primeira de um piloto reserva ou de fora do grid este ano, embora as aparições no TL1 de Oscar Piastri, Logan Sargeant e Nyck de Vries na corrida de abertura no Bahrein também tenham contado.

Conforme relatado anteriormente, o agendamento de oportunidades dos estreantes está mais difícil do que nunca para as equipes neste ano devido aos fins de semana de sprint, confrontos na F2, eventos de rua e alocações especiais de pneus.

A Ferrari tem mais flexibilidade com Shwartzman do que algumas equipes têm com seus novatos, já que ele não está competindo na F2. O chefe da equipe, Fred Vasseur, confirmou que a escolha de qual sessão seria abandonada foi acordada após uma discussão com Sainz.

"Robert fará Zandvoort no carro de Carlos e fará outra, provavelmente Abu Dhabi, no carro de Carlos", disse Vasseur.

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"A escolha foi do piloto, eu dei a ele a opção de fazer a corrida onde ele quisesse. Sei que não é uma situação fácil. Mas Carlos concordou com a ideia. Não é tão fácil decidir porque, com certeza, você não pode fazer isso em Singapura, no Japão, em Las Vegas. Além disso, há alguns eventos de sprint em Austin, no Qatar, que não podem ser realizados."

"Depois, temos as corridas com a alocação de pneus um pouco diferente, o que também é muito complicado de fazer. Isso significa que, no final do dia, você não tem muitas opções."

Vasseur disse que a equipe preferiu ficar com Shwartzman em vez de dar corridas aos membros da Ferrari Driver Academy Oliver Bearman e Arthur Leclerc, que atualmente estão em sexto e 14º na tabela de pontos da F2, respectivamente.

"Eles precisam estar concentrados no campeonato da F2", observou ele. "E tentaremos dar a eles oportunidades de testar o carro de 2021 ou qualquer outra coisa antes do final da temporada. Mas quero incentivá-los a manter o foco no campeonato de F2."

