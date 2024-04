Christian Horner, chefe da Red Bull, afirma que o projeto de motor de sua equipe de Fórmula 1 para 2026 está "atingindo as metas" estabelecidas até o momento, enquanto o trabalho continua em sua base em Milton Keynes, Inglaterra.

A Red Bull Powertrains trabalhará em conjunto com a Ford para fornecer o motor que equipará a atual campeã mundial para a nova era de regras da F1. A empresa já está trabalhando arduamente em seus dinamômetros para avaliar o desempenho de seu novo projeto turbo-híbrido.

E, embora tenha havido vários rumores sobre o nível de progresso que a Red Bull está fazendo com seu projeto, Horner insiste que tudo está no caminho certo. Falando ao Motorsport.com sobre a situação atual, Christian disse: "Com o motor, estamos em uma 'curva agressiva' por sermos um novo fabricante. Mas a equipe está realmente enfrentando esse desafio. Nossas instalações são completas, tanto do ponto de vista de testes/desenvolvimento, com equipamentos, quanto da capacidade de fabricação".

"Mas dois anos no mundo dos motores é um período de tempo muito pequeno. Estamos em uma curva de aprendizado acentuada, mas estamos bem nessa curva e estamos onde esperamos estar neste momento."

Embora a Red Bull não conheça o progresso que está sendo feito em outros fabricantes, Horner diz que estabeleceu alguns níveis de desempenho que considera necessário alcançar em seu roteiro para 2026 - e que estão sendo cumpridos até agora.

"Estamos atingindo as metas que estabelecemos para nós mesmos", disse ele. "Agora, é sempre difícil saber como essas metas se comparam às de nossos concorrentes. Mas o esforço que está sendo feito nos bastidores é enorme, porque é literalmente uma 'corrida contra o relógio' até o início de 2026."

A incerteza sobre o desempenho da unidade de potência de 2026 da Red Bull gerou especulações no início deste ano de que poderia ser um fator que levou o holandês Max Verstappen, atual tricampeão consecutivo da F1 junto à Red Bull, a questionar seu futuro de longo prazo na equipe.

No entanto, o piloto insistiu que era muito cedo para se preocupar com o motor. "Quero dizer, se eu tiver que especular sobre tudo... Eu poderia me preocupar se ainda estiver vivo amanhã, certo?", disse o holandês sobre qualquer medo potencial sobre motor. "Portanto, não me preocupo muito com isso".

"É claro que estou em contato próximo com Christian sobre isso e com as pessoas que trabalham lá. Todos estão trabalhando duro, então não há necessidade de entrar em pânico com relação a isso. Ainda não estamos em 2026."

"Sabemos que é uma tarefa muito grande, não desconsideramos isso. E, é claro, com tantos fabricantes de motores bem estabelecidos, também não achamos que será fácil vencê-los. Mas temos muitas pessoas boas trabalhando no projeto e estamos muito empolgados. O tempo dirá, claro, onde ele estará."

