Günther Steiner, chefe da Haas, sentiu que era melhor deixar seus pilotos na Fórmula 1, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, "aprenderem da maneira mais difícil" em suas estreias e usarem os erros para melhorar. A dupla chegou à categoria na última temporada vindo da Fórmula 2, juntando-se à equipe americana como parte de uma nova formação.

A escuderia tratou 2021 como um ano de transição, optando por não desenvolver seu carro antes do campeonato para que pudesse desviar todos os seus recursos para os novos regulamentos, de 2022. Isso fez com que terminassem em último nos construtores, sem pontuar, embora tenha mostrado sinais de progresso no final.

O ano passado foi o primeiro que a Haas contratou novatos, e ainda mais dois, e Steiner admitiu que "foi uma experiência".

"Sabíamos o que estávamos fazendo, mas eu não imaginava tudo que aconteceria", disse ele ao Motorsport.com. "Você aprende e percebe como esses caras são jovens, inexperientes e de quanta ajuda precisam."

"Algumas das coisas eles precisam aprender sozinhos. Você não pode ensiná-los. Pode orientá-los, mas sem dizer o que fazerem. Você nada ou afunda. Se tentar mantê-los flutuando, esse é um trabalho de tempo integral que eu não quero fazer."

"Aprender da maneira mais difícil é melhor. Com o carro não sendo competitivo, era mais fácil, porque não precisávamos dos pontos. [Em 2022], queremos pontuar novamente, mas eles aprenderam muito ao errar. A única coisa boa deste ano foi que não precisei ficar bravo, pois não tínhamos nada a perder."

Schumacher e Mazepin tiveram acidentes ao longo da temporada de 2021, bem como alguns momentos próximos na pista e desentendimentos sobre as ordens da equipe.

O russo disse ao Motorsport.com no final da temporada que agora estava "neutro" em sua relação com o alemão depois de alguns "momentos difíceis" na temporada de estreia.

Steiner explicou que os pilotos tiveram que mudar sua mentalidade para perceber que não estavam lutando para ser o líder, como nas categorias juniores, mas juntos para o bem da equipe.

"No início da temporada, eles estavam disputando um contra o outro, brigando pelo 19º lugar", relembrou Steiner. "Isso não ajuda em nada a equipe. Em algum momento, eles entenderam que a F1 não é sobre derrotar um piloto."

"É como quando você tem um trabalho de estratégia na prática - 'por que eu tenho que fazer este e não o outro?' – porque é melhor para a escuderia, uma resposta simples."

"Para nós, eles não são A e B, são A e A. Todos terão a mesma oportunidade quando descobrirmos o que é melhor para a gente. Sem diferenciação, igualdade de status - é assim que funciona", concluiu.

