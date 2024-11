Mohammed bin Sulayem sucedeu Jean Todt como presidente da FIA há três anos, mas tem sido regularmente criticado desde então. O ex-chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, Günther Steiner, falou ao podcast da Sky F1 sobre a personalidade e pontos fracos do atual presidente, em comparação com seu antecessor.

"Jean [Todt] e eu tínhamos um relacionamento muito bom, tenho muito respeito pelo cara e pelo que ele conquistou na vida. Ele ganhou muitos campeonatos e depois se tornou um grande presidente da FIA, o que não é fácil de se conseguir".

"Conheço Mohammed [bin Sulayem] há muito tempo, ele vem do rali, assim como eu, passamos muito tempo juntos. Sempre gostei dele pessoalmente, ele tem um ótimo caráter. Mas como presidente, às vezes ele quer se envolver demais no esporte e isso não facilita as coisas para ele".

"Você precisa de pessoas para administrar a organização, porque é um grande trabalho ser presidente de uma associação como a FIA. Se você se envolver demais no dia a dia das coisas, não conseguirá fazer isso no nível que deveria."

"Você deve se cercar de boas pessoas. Ele se envolve e, às vezes, é criticado por isso. É preciso se acostumar com isso nessa situação. Nem tudo pode se resumir ao fato de ele fazer tudo bem feito".

"Se você for elogiado, será criticado, isso faz parte de ser uma figura pública. Não se pode ter boas relações com todo mundo".

No ano passado, Bin Sulayem ganhou a desaprovação de muitos - especialmente Lewis Hamilton - ao proibir os pilotos de F1 de usar joias no carro. Este ano, a FIA multou Max Verstappen por xingar em uma coletiva de imprensa.

Steiner diz: "Por que falar disso agora? Por que temos que falar sobre isso agora? Não vale a pena. Max fez um comentário sobre seu carro. Foi uma coisa boa? Foi ruim? Não importa. Quanto mais o assunto vem à tona, mais divisivo ele se torna".

"Se alguém quiser que eles parem de falar palavrões, diga a eles em uma das reuniões que seria bom se eles parassem com isso".

"Mas já é bastante difícil estar em um carro a 360 km/h quando alguém entra na sua frente. Obviamente, a primeira coisa que você vai dizer é que ele é um p*** idiota, mas ninguém está falando sério. A TV vai apagar tudo de qualquer maneira!"

"Somos pessoas emotivas. Isso é típico do esporte. O esporte precisa de emoção, caso contrário, qual é o objetivo? Tornou-se uma confusão muito grande. Alguém deixou cair uma bomba [palavrão]? Grande coisa, não faça isso de novo e pronto".

