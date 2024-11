Chegou a hora! Após uma pausa de duas semanas, a Fórmula 1 volta a acelerar, iniciando a rodada tripla final da temporada 2024, e o GP de Las Vegas pode ser a primeira chance de Max Verstappen garantir seu tetracampeonato.

A segunda edição do GP de Las Vegas, com o circuito nas ruas da 'Cidade do Pecado', deve ter o frio como um fator determinante. Entre a quinta-feira e o domingo, a chuva não deve se fazer presente, mas as temperaturas variam com mínima de seis graus e máximas que não passam dos 21. Isso deve complicar ainda mais a projeção da etapa para as equipes.

Após uma atuação de gala em Interlagos, Max Verstappen colocou oficialmente as mãos no título, e pode garantir o tetra já em Las Vegas. O holandês tem 393 pontos contra 331 de Lando Norris. São 62 separando os dois e, após este fim de semana, haverão apenas 60 em jogo no Catar e em Abu Dhabi.

Por isso, o holandês pode ser campeão dependendo apenas de si próprio, caso vença a corrida. Mas, no geral, ele ainda pode levar o título mesmo cedendo dois pontos ao britânico na prova. Confira no "Leia Mais" acima a matemática do tetra de Verstappen.

Confira a programação do GP de Las Vegas, 22ª etapa da temporada 2024, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 03h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 03h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

