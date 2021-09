Sir Jackie Stewart, tricampeão mundial de Fórmula 1, elogiou a atual segurança da categoria e garante que o acidente de Max Verstappen este ano em Silverstone teria sido fatal se fosse em sua época. O britânico retorna ao circuito de Zandvoort esta semana, onde venceu o GP da Holanda três vezes, e está muito impressionado com o circuito renovado, que dificilmente é comparável ao autódromo em que durou competiu nos anos 60 e 70.

O ex-piloto atuou em um período que é lembrado como um dos mais perigosos da divisão. Acidentes fatais faziam parte do esporte. Cinquenta anos depois, muito foi melhorado em termos de segurança, não apenas na pista.

"Na minha época o risco era muito alto", lembrou Stewart em conversa com a edição holandesa do Motorsport.com. "E o mesmo acontecia com muitos outros circuitos naquela época, não apenas Zandvoort. Nürburgring também era perigoso, até o GP da Inglaterra era. Naquele tempo não havia áreas de escape e combater incêndios também não era suficiente. Eles não tinham o equipamento adequado no momento."

"Os carros também mudaram, estão muito mais seguros hoje. A cabine agora é uma célula de sobrevivência para os pilotos, por exemplo", acrescentou.

Stewart disse que o acidente de Beitske Visser na semana passada na W Series em Spa-Francorchamps também teria sido fatal há 50 anos, mas Verstappen pode ser considerado sortudo de acordo com o escocês.

"A batida de Max no início deste ano em Silverstone teria causado uma morte no meu tempo. Foi enorme. Hoje, as barreiras do circuito amortecem e o próprio carro tem uma zona de deformação. São muito mais seguros do que antes."

Questionado sobre a luta entre Verstappen e Lewis Hamilton neste fim de semana em Zandvoort, Stewart coloca o piloto da Red Bull como favorito.

"Acho que Max vai ganhar porque a multidão vai pirar e ele é competitivo. A RBR também é. Seria maravilhoso se o garoto da casa ganhasse."

