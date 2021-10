Além da festa da Red Bull com a vitória de Max Verstappen, o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 também marcou a volta à 'normalidade' da categoria após os meses mais difíceis da pandemia de Covid-19. O autódromo de Austin recebeu cerca de 400 mil espectadores ao longo do fim de semana e a tradicional invasão de pista voltou a acontecer.

O retorno dos fãs aos circuitos tem sido permitido com cautela em cada país, dependendo de suas restrições. México e Brasil, os próximos a receber corridas, também terão torcedores nas arquibancadas. O GP de São Paulo tem a previsão de operar com 100% de público.

A F1 não visitou a América do Norte em 2020 devido à alta de infecções pelo coronavírus e o evento foi um verdadeiro sucesso, com direito a participação especial da lenda do basquete Shaquille O'Neal e Daniel Ricciardo pilotando o mítico Chevrolet 1984 do ícone da NASCAR Dale Earnhardt.

Após a corrida e a vitória de Verstappen, os torcedores invadiram a pista para a festa do pódio, algo não visto há muito tempo na categoria. A recepção do público surpreendeu muitos pilotos e essa paixão recente pode ser creditada a algumas ações de mídia, que incluem o documentário da Netflix Drive to Survive.

Interlagos receberá a F1 para o GP de São Paulo em 14 de novembro e a tradicional energia do público brasileiro promete com que seja mais uma grande festa e um passo na direção da tão esperada normalidade.

