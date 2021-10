Sergio Pérez disse que estava em "modo de sobrevivência" no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, após admitir que estava doente no domingo.

Pérez garantiu o terceiro lugar no Circuito das Américas, em Austin. Com o resultado, o mexicano ajudou a Red Bull a se aproximar da rival Mercedes no campeonato de construtores de 2021.

O piloto começou bem e estava bem perto do companheiro de equipe Max Verstappen e de Lewis Hamilton nos estágios iniciais da corrida.

Mas o piloto mexicano se afastou da dupla líder no segundo stint e acabou terminando a prova mais de 40 segundos atrás no P3.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, revelou após a bandeira quadriculada que Pérez estava doente no domingo, e esteve sem seu sistema de bebidas durante a maior parte da corrida após relatar um problema no caminho para o grid.

"Não estava se sentindo bem esta manhã e sim, desde a primeira volta não bebi nada", explicou Pérez após a corrida.

“Foi extremamente difícil. Já na volta 20, eu estava completamente perdido. Não tinha força, estava perdendo força nas mãos, força nos pés. A visão também, estava ficando bem desconfortável."

"Estava apenas no modo de sobrevivência, sabe, tentando acompanhar."

"Foi a corrida mais longa da minha vida, sem dúvida."

Sergio Perez, da Red Bull Racing, 3ª posição, levanta seu troféu Foto por: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Desde o primeiro momento, eu estava realmente lutando muito para fazer as coisas corretamente", disse Pérez.

"Eu estava realmente perdendo força. E foi muito difícil, especialmente acho que as últimas 30-40 voltas foram extremamente difíceis."

O terceiro lugar viu 'Checo' subir para o quarto lugar na classificação de pilotos, à frente de Lando Norris , e ajudou a Red Bull a tirar 13 pontos da vantagem da Mercedes no campeonato de construtores, reduzindo a diferença para 23 pontos.

O mexicano disse que o fim de semana foi um "bom impulso" para a Red Bull, particularmente indo para sua corrida em casa no México em duas semanas.

"Estou ansioso pelo México", disse.

“Hoje foi uma pena que não consegui acompanhar Max e Lewis. Eu estava muito limitado fisicamente hoje. Mas estou ansioso para o México. Acho que o México deve ser outra boa pista para nós", concluiu.

