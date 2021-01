F1: Teste da pré-temporada 2021 deve ir para o Bahrein; veja mais

A Fórmula 1 deve realizar os testes de pré-temporada para o campeonato de 2021 no Bahrein em março, após a informação do iminente adiamento do GP da Austrália vir a público nos últimos dias.

Com o adiamento da corrida de Melbourne, antes planejada para 21 de março, em função de medidas de combate à pandemia do coronavírus, a F1 deve realizar a abertura de 2021 no Bahrein em 28 de março. Assim, os testes de pré-temporada também devem ir para Sakhir.

As equipes de F1 haviam inicialmente considerado a transferência dos testes de pré-temporada para Sakhir em 2021, mas concordaram em permanecer no Circuito de Barcelona-Catalunya, na Espanha, para os três dias de atividade.

Entretanto, com o provável adiamento da etapa da Austrália na iminência de mudar os planos logísticos envolvidos, as equipes concordaram que seria melhor transferir os testes para o Bahrein.

Assim, todos os equipamentos embarcados para o teste de pré-temporada na pista desértica de Sakhir poderiam permanecer no Circuito Internacional do Bahrein para a prova de abertura do campeonato.

De todo modo, o Motorsport.com apurou que ainda há alguma divergência entre as equipes sobre quando deve ser realizado o teste de três dias no Bahrein, de modo que as datas das atividades não estão confirmadas.

Assim que as equipes decidirem a melhor data para o teste, os planos finais serão colocados em prática com o Circuito Internacional do Bahrein como palco. A pista de Sakhir já receberá testes de pré-temporada da Fórmula 2 entre 9 e 11 de março.

.