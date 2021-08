O presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari, Jean Todt, voltou a falar sobre a condição de Michael Schumacher, sete anos após o episódio que mudou a vida do heptacampeão da Fórmula 1. Em entrevista ao jornal alemão Bild, Todt reconheceu os méritos de sua esposa, Corinna, e admitiu que o alemão luta contra as consequências do acidente.

Todt é uma das poucas pessoas que tem acesso irrestrito a Michael, sem bloqueios por parte da família, e frequentemente fala sobre a condição do heptacampeão em entrevistas. Falando ao Bild, o ex-chefe da Ferrari, reconhece os méritos de Corinna no papel exercido nestes anos.

"Desde que ele sofreu o acidente de esqui, passo muito tempo com sua esposa, Corinna. Ela é uma grande mulher, que agora lidera a família.

Tudo começou em 29 de dezembro de 2013, quando Schumacher passava férias nas neves francesas de Méribel, tornando-se um pesadelo com o qual toda a família convive até hoje. Todt explicou o papel decisivo de Corinna deste então.

"Corinna jamais esperava tal coisa, mas infelizmente aconteceu e ela não teve escolha. Graças ao trabalho dos médicos e à ajuda de Corinna, que queria que Michael sobrevivesse, Michael sobreviveu, mas com consequências".

"E, no momento, ele está lutando contra essas consequências. Esperamos que as coisas possam melhorar lentamente, mas com segurança".

Todt também comentou sobre o filho de Michael, Mick Schumacher, que estreou na F1 neste ano, correndo com a Haas. Para o presidente da FIA, o jovem alemão coloca de novo o sobrenome como protagonista no esporte: "Mick é uma das pessoas que sempre terá um lugar especial no meu coração e no de minha esposa, Michelle".

EXCLUSIVO: BURTI rompe silêncio sobre F1: Hamilton é MAIS LIMPO que campeões como SENNA e SCHUMACHER

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: