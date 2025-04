O novo piloto da Red Bull, Yuki Tsunoda, não espera que as características complicadas do carro de Fórmula 1 da equipe sejam um problema para ele.

Tsunoda foi promovido à equipe principal da Red Bull a partir do GP do Japão, depois que Liam Lawson não obteve resultados suficientes com o complicado RB21, enquanto o piloto japonês fez duas etapas convincentes com a Racing Bulls em 2025 - embora erros de estratégia o tenham impedido de marcar pontos no GP da Austrália.

Os quatro companheiros de equipe anteriores de Max Verstappen (Pierre Gasly, Alexander Albon e Sergio Pérez e Liam Lawson) tiveram dificuldades para tirar o máximo proveito dos carros com excesso de direção da Red Bull, com muita ênfase no eixo dianteiro e uma traseira nervosa que exige um estilo de pilotagem bastante específico.

No entanto, Tsunoda parece acreditar que esse desafio foi exagerado e está confiante de que pode adaptar sua própria pilotagem para ter sucesso.

Perguntado sobre como se sentiu depois de pilotar o RB21 no simulador, o piloto japonês disse: "Em vez de ser um carro extremamente difícil, senti que a filosofia de configuração era completamente diferente. Tive que ajustar um pouco minha abordagem em comparação com a forma como eu normalmente ajustava o carro na Racing Bulls."

Yuki Tsunoda no Red Bull Showrun Taichung Foto de: Red Bull Content Pool

Ele acrescentou: "As pessoas costumam dizer que os carros da Red Bull tendem a ter uma forte aderência na dianteira. Pessoalmente, adoro carros que fazem curvas agressivas e, no passado, adaptei meu estilo de pilotagem a esse tipo de configuração".

"Tradicionalmente, a Racing Bulls tinha carros que saíam mais de dianteira, o que foi um desafio para mim no início, mas me acostumei e isso acabou se tornando meu normal. Agora, o segredo será me ajustar novamente às características da Red Bull, mas, considerando minha experiência anterior, não estou muito preocupado com isso."

Tsunoda está ciente, no entanto, de que nenhuma mudança no meio da temporada é fácil e, portanto, está mantendo as expectativas sob controle para a próxima corrida em Suzuka.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de se tornar o primeiro vencedor japonês de um GP, Tsunoda admitiu: "Ainda não há garantia de que poderei maximizar meu desempenho nesse carro. No entanto, como se trata de uma equipe de ponta, acredito que, se eu conseguir extrair todo o potencial do carro, as oportunidades surgirão.

"O ponto-chave será entender bem o carro e maximizar o desempenho dentro do tempo limitado do TL1. Para o GP do Japão, meu objetivo é chegar ao Q3 e garantir um lugar entre os 10 primeiros."

