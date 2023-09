F1 vai decidir se mantém dois GPs na Itália após 2025

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, revelou que planeja decidir logo se a Itália seguirá sediando dois GPs por temporada.

No momento, o GP da Emilia Romagna, em Ímola, e o GP da Itália, em Monza, têm contratos válidos até o fim de 2025, mas seus futuros não estão garantidos para além disso. A organização de Ímola espera garantir uma extensão de um ano após o cancelamento da etapa de 2023.

E em meio à uma crescente competição ao redor do mundo pelo direito de sediar provas, e sugestões de rotação em outras provas europeias como Bélgica e Holanda as chances da Itália manter suas duas provas parecem remotas.

Falando antes do GP da Itália, Domenicali disse que o tópico sobre o futuro a longo prazo de Ímola e Monza será avaliado logo.

"Há uma questão que será resolvida a curto prazo, que é entender o futuro da F1 na Itália", disse. "Temos que entender se há recursos para manter dois GPs no calendário ou se focaremos em apenas um".

"Quero agradecer a Ímola, porque os organizadores estavam prontos para assumir a chance em um momento difícil com a Covid-19, confirmando que eles cumpriram o compromisso assumido".

Monza iniciará ainda neste ano as reformas para melhorar sua infraestrutura antes do GP do próximo ano, para cumprir as demandas exigidas pela categoria. As mudanças devem incluir túneis maiores abaixo da pista, melhoras nas áreas de hospitalidade e arquibancadas melhores.

Curva Parabolica, Monza Photo by: Erik Junius

Domenicali disse que tais melhorias são importantes porque ele quer ver Monza mantendo o mesmo padrão esperado em outros GPs.

"Eles me confirmaram que as renovações na infraestrutura começarão logo após o GP. É um passo importante porque no próximo ano é importante dar um sinal de melhoria. O valor histórico de Monza é inquestionável, mas também precisamos tê-los em dia com os serviços, em dia com os preços pagos por quem vem ao autódromo. No próximo ano teremos ideias claras sobre o futuro".

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes! Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music