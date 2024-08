Sob risco de perder GP, Holanda apresenta 'trunfo' para ficar na F1

O circuito de Zandvoort, em risco de sair do calendário da Fórmula 1, apresentou os novos pitlanes para serem utilizados no GP da Holanda deste ano. Entre as novidades, seis novos boxes adornam o final da reta dos boxes na edição deste ano. Após a corrida de 2021, os organizadores foram solicitados a "desmontar o pit lane, por assim dizer".

Isso ocorreu após comentários de Carlos Sainz e de outros pilotos sobre o espaço entre as várias áreas de pit stop. Em particular, seria desejável mais espaço ao se afastar depois de uma troca de pneus, de modo que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) desejava uma margem um pouco maior. Desde então, o Circuito de Zandvoort e o GP da Holanda responderam com a construção de boxes extras em direção à curva Tarzan.

"Após a primeira corrida, surgiu o desejo de ampliar a área dos boxes, não para torná-la mais larga, mas simplesmente para ampliá-la, de modo que a distância de parada entre os carros fosse maior. Com isso, a ideia era que também nos preparássemos para uma décima primeira equipe, embora essa décima primeira equipe não esteja nos planos por enquanto", disse o diretor de pista Robert van Overdijk ao Motorsport.com.

"Mas pelo menos estamos prontos". "Na verdade, esse foi o único comentário após a corrida 1. O melhor de tudo - e agora podemos dizer isso com um sorriso e uma piscadela - é que a FIA indicou 'suponha que uma vez se torne uma corrida com chuva, então pode ser perigoso no pit lane'".

"No terceiro ano, tivemos uma corrida com chuva e não creio que tenhamos tido nenhum incidente significativo. Mas é bom que isso tenha acontecido agora, embora seja bom que tenhamos conseguido fazer do nosso jeito. É bom que continuemos a otimizar as instalações para o GP da Holanda, mas elas precisam ser multifuncionais para serem usadas".

Com essas últimas palavras, Van Overdijk aborda o design especial dos boxes. Por exemplo, fora dos finais de semana da F1, há apenas vidro. O novo e elegante edifício não parece imediatamente abrigar seis novos boxes, mas por trás do vidro há portas rolantes e, de fato, boxes. "Isso significa que uma vez por ano nós realmente usamos esses seis boxes como boxes durante o fim de semana da Fórmula 1".

"No resto do ano, eles são usados como salas de conferência. Agora estamos aqui no antigo Bernie's Bar, com um maravilhoso lounge anexo. Durante o GP da Holanda, esse é um dos melhores locais do circuito, mas no resto do ano o usamos para negócios. Essa é a maneira pela qual pretendemos continuar a desenvolver esse negócio. Eu sempre disse: 'qualquer local que adicionarmos por causa do catalisador do GP da Holanda é bom, mas nosso objetivo é o uso multiuso'."

Os boxes estão prontos para a edição de 2024. "A FIA também foi totalmente informada sobre o que construímos. Eles deram uma olhada nas dimensões e na forma como fizemos tudo, então tudo é feito sob consulta. Em última análise, a construção de boxes é bastante simples, então os boxes estão completamente prontos para o GP da Holanda", conclui.

