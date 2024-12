Ser um piloto de Fórmula 1 'free agent' (livre de contrato) pode ser um negócio arriscado. Com tão poucos assentos disponíveis e ainda menos capazes de lutar por vitórias, a escolha entre vagas muitas vezes parece ser uma aposta no escuro com base na fé naqueles que lideram o ataque e no potencial inerente de uma equipe, levando inúmeros pilotos dignos de campeonato a desperdiçar anos preciosos ao volante de um carro não competitivo.

Com a conclusão da temporada de 2024 concluída e o mercado de agência livre praticamente esgotado antes de 2025, não há melhor momento para fazer uma viagem pela memória e refletir sobre alguns dos maiores erros da memória recente.

5. Valtteri Bottas - Mercedes para Sauber

Tendo começado sua carreira com um período de quatro anos na Williams, Valtteri Bottas foi trazido pela Mercedes para substituir o então campeão Nico Rosberg, que aposentou em 2017. Com Lewis Hamilton como companheiro de equipe nos cinco anos seguintes, a dupla formou uma parceria significativamente mais harmoniosa do que a que o britânico havia experimentado com Rosberg.

Vencedor da corrida Segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, comemora Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O domínio da Mercedes no campeonato de construtores continuou durante o tempo em que Bottas esteve na equipe, conquistando o título em cada uma de suas cinco temporadas, enquanto Hamilton conquistou o campeonato de pilotos quatro vezes.

Bottas pressionou Hamilton durante todo o tempo, vencendo três corridas durante a temporada de 2017 em seu caminho para o terceiro lugar no campeonato.

Embora não tenha conseguido vencer uma corrida no ano seguinte, Bottas ainda subiu ao pódio de forma consistente. E os sucessos continuaram a aparecer, terminando em segundo lugar no campeonato em 2019 e 2020, e em terceiro em 2021, vencendo outras sete corridas no processo.

Mas, com o jovem britânico George Russell esperando uma oportunidade, a Mercedes optou por não renovar com Bottas para a temporada de 2022. O finlandês 'free agent' acabou indo para a então Alfa Romeo, liderada por Fréd Vasseur.

A primeira temporada de Bottas com a equipe foi decente, mas não digna de nota, alcançando o top 10 em nove ocasiões e não conseguindo chegar ao pódio.

A saída posterior de Vasseur fez com que a equipe entrasse em uma espiral, e Bottas só conseguiu chegar entre os 10 primeiros três vezes na temporada seguinte, antes de não conseguir marcar um único ponto em seu último ano com a renomeada Sauber.

Valtteri Bottas, Equipe de F1 da Stake KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A aquisição da equipe pela Audi, prevista para ser concluída em 2026, foi o último prego no caixão para a passagem de Bottas, com a fabricante alemã optando por uma nova formação. Refletindo sobre seu tempo com a equipe após o final da temporada em Abu Dhabi, Bottas chamou sua mudança para a Sauber de "um erro".

4. Daniel Ricciardo - Renault para McLaren

Depois de duas temporadas bastante decepcionantes com a Renault, Daniel Ricciardo voltou a ficar livre em 2021, assinando um contrato de três anos com a equipe de Woking, onde faria parceria com Lando Norris.

Ricciardo tinha um grande papel a cumprir, após a saída de Carlos Sainz para a Ferrari. Sainz havia desempenhado um papel fundamental no ressurgimento da McLaren como uma equipe credível entre as 10 melhores, após a terrível parceria de três anos com a Honda.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1ª posição, Lando Norris, McLaren, 2ª posição, e Zak Brown, CEO da McLaren Racing, comemoram no pódio com sapatos Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

O primeiro ano do australiano com a McLaren foi um ano misto. Superado em grande parte por Norris, que subiu ao pódio em quatro ocasiões, Ricciardo garantiu a primeira vitória da equipe desde 2012 durante uma corrida inesquecível em Monza.

As coisas realmente desandaram para o australiano em 2022, quando ele foi amplamente superado por Norris durante todo o tempo, chegando apenas entre os 10 primeiros em sete ocasiões, enquanto seu companheiro de equipe totalizou sete pódios.

A queda de Ricciardo foi difícil de assistir, já que o carismático e amado piloto de outrora parecia estar desaparecendo, com sua confiança parecendo sumir a cada dia. No final, ele foi dispensado pela McLaren um ano antes do previsto, com a equipe pagando 18 milhões de dólares para ele sair em favor do novato Oscar Piastri.

3. Fernando Alonso - Ferrari para McLaren

Depois de deixar a Ferrari em 2015, com 13 temporadas e um bicampeonato no currículo, Alonso estava à procura de uma nova equipe para chamar de sua. Enquanto isso, a McLaren entrou na temporada buscando reacender alguns romances do passado com a esperança de voltar a lutar com as principais equipes.

A equipe papaia assinou com a Honda para usar os motores japoneses, com quem teve muito sucesso nas décadas de 1980 e 1990, e trouxe de volta um rosto muito familiar em Alonso - apesar de o espanhol ter saído sob uma nuvem de fumaça em 2008.

Alonso assinou um contrato de três anos com a McLaren, fazendo parceria com outro vencedor do campeonato, Jenson Button. No entanto, o tiro saiu pela culatra imediatamente, com a unidade de potência Honda se mostrando muito abaixo do ritmo e pouco confiável.

Fernando Alonso, McLaren MP4-31, acidente Foto de: Daniel Kalisz / Motorsport Images

Nos três anos seguintes, Alonso completou apenas 39 corridas, alcançando o top 10 apenas 16 vezes e não conseguindo terminar acima do quinto lugar.

Em 2018, a McLaren mudou para uma unidade de potência Renault, o que deu início à ascensão gradual da equipe de volta ao topo. Alonso terminou na metade superior do grid nove vezes, superando amplamente o desempenho do então companheiro de equipe Stoffel Vandoorne no processo.

No ano seguinte, Alonso se afastou das corridas, atuando como embaixador da McLaren, antes de retornar ao grid na temporada seguinte, quando se juntou à Alpine.

2. Daniel Ricciardo - Red Bull para Renault

Infelizmente, para Ricciardo, sua mudança para a McLaren não foi a única escolha questionável em sua carreira.

Formado no programa júnior da Red Bull, ele fez seu nome com a equipe principal de 2014 a 2018. Inicialmente companheiro de equipe do então tetracampeão Sebastian Vettel, Ricciardo substituiu o compatriota Mark Webber na função e provou estar igualmente à altura da tarefa de desafiar o alemão pelas vitórias.

Foram sete vitórias, 29 pódios e dois terceiros lugares na classificação do campeonato de pilotos para Ricciardo, que passou a maior parte de seu tempo com a equipe fazendo parceria com Max Verstappen, ainda em seus primeiros anos na F1.

Um adversário mais do que capaz para Verstappen e Vettel em um dia bom, a Red Bull pretendia manter Ricciardo quando a temporada de 2019 se aproximava. No entanto, o australiano decidiu levar seus talentos para outro lugar: a Renault, ao lado de Nico Hulkenberg.

Daniel Ricciardo, equipe Renault F1 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Mas enquanto a Red Bull se fortalecia, Ricciardo foi forçado a assistir de longe. Em sua primeira temporada com a Renault, ele terminou entre os cinco primeiros apenas uma vez, com a equipe francesa terminando em quinto lugar no campeonato de construtores.

As coisas melhoraram um pouco em 2020, com Ricciardo terminando entre os cinco primeiros sete vezes, incluindo dois terceiros lugares. A Renault novamente terminou em quinto lugar no geral.

Em retrospectiva, a decisão de Ricciardo de trocar a Red Bull pela Renault acabou marcando o início de seu lento declínio, à medida que ele se distanciava cada vez mais do que poderia ter sido para o piloto indiscutivelmente talentoso.

1. Fernando Alonso - Renault para McLaren

Outro nome já citado, Alonso, em 2007, entrou para a McLaren como o atual bicampeão consecutivo. Ele fez parceria com um novato impressionante chamado Lewis Hamilton. Apesar de parecer dos sonhos, essa dinâmica de equipe durou apenas uma temporada antes de ser desligada.

Alonso e Hamilton foram contratados para assumir o lugar de Kimi Raikkonen e Pedro de la Rosa. No entanto, qualquer percepção de hierarquia desapareceu rapidamente, pois Alonso e Hamilton lutaram ferozmente, semana após semana, por vitórias.

Lewis Hamilton, da McLaren, em terceiro lugar, e Fernando Alonso, da McLaren, em segundo lugar, comemoram no pódio Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

As coisas pioraram para o chefe de equipe, Ron Dennis, e para a McLaren na Hungria, quando Alonso supostamente "ameaçou entregar e-mails que incriminavam sua própria equipe" em relação ao caso "Spygate", de acordo com a BBC.

Posteriormente, Alonso retornou à Renault por duas temporadas antes de ir para a Ferrari. Enquanto isso, Hamilton conquistou o título de 2008 com a McLaren.

