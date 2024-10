O chefe de equipe da Ferrari, Fréd Vasseur, insistiu que o foco na rivalidade entre o tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, e o rival pelo título, Lando Norris, é "perfeito" para as esperanças de campeonato da Scuderia.

A marca italiana reduziu a diferença no topo da classificação depois de dois finais de semana brilhantes para começar a penúltima rodada tripla da temporada, com Charles Leclerc liderando um 1-2 dominante no GP dos Estados Unidos, antes de Carlos Sainz conquistar a vitória no México no último final de semana - seu companheiro de equipe ficou em terceiro com a volta mais rápida.

Mas os sucessos da Ferrari foram ofuscados pela controvérsia na pista entre os protagonistas do título de pilotos, Verstappen e Norris, em que ambas Red Bull e McLaren perderam terreno na corrida de construtores enquanto brigavam atrás - além de serem apoiadas por resultados ruins de seus companheiros de equipe.

A equipe de Vasseur está agora 29 pontos atrás da McLaren, em segundo lugar, tendo ultrapassado a Red Bull, atual campeã do campeonato de construtores, e ele disse que o foco nas disputas entre rivais era uma vantagem para a Ferrari.

"Desde que todos estejam concentrados em Max e Norris, isso é perfeito para nós", disse ele após o triunfo de Sainz no Autódromo Hermanos Rodriguez.

"Você pode se concentrar na luta entre Toto [Wolff, chefe de equipe da Mercedes] e Christian [Horner, chefe de equipe da Red Bull], entre Zak [Brown, CEO da McLaren] e Christian, entre Lando e Max, entre qualquer coisa - desde que estejamos fora do radar, isso nos permite estar totalmente focados no que estamos fazendo, na equipe, nos pilotos.

"Essa é uma situação perfeita para nós. Acho que vocês [a mídia] terão muito a dizer sobre Max e Lando, serão as manchetes e isso é bom para nós."

Pressionado sobre por que a atual briga entre McLaren e Red Bull era benéfica para a Ferrari, Vasseur respondeu: "Acho que é importante para nós não termos distrações".

"Somos claros, estamos concentrados no que estamos fazendo, no carro, na gestão da equipe. [Podemos] fazer corrida após corrida e não pensar no futuro global - acho que está valendo a pena", conclui.

