Sergio Pérez e Liam Lawson travaram uma disputa feroz no GP do México. O piloto da casa tentava se recuperar depois de uma classificação difícil no sábado e saiu de P18 na etapa de Fórmula 1. O momento virou polêmica, principalmente depois do estreante mostrar o dedo do meio para o mexicano.

No entanto, o chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que esse é o momento que prova que a equipe taurina e a RB, a qual é defendida por Lawson, são dois times independentes, apesar de serem do mesmo proprietário.

O piloto da Red Bull tentou ultrapassar o piloto da RB por dentro na curva quatro do Autódromo Hermanos Rodríguez em uma manobra que tirou Lawson da pista. Na curva cinco, o neozelandês manteve seu carro na linha interna e houve contato, danificando o sidepod e o assoalho do RB20 de Pérez.

Para Horner, a forma como os dois pilotos lutaram pela posição foi um sinal de que as duas equipes da Red Bull competem livremente na pista, apesar de terem o mesmo proprietário.

"Antes de mais nada, acho que isso mostra que as duas equipes competem entre si e que, apesar de terem o mesmo proprietário, são independentes na forma como correm", começou Horner, quando perguntado sobre o incidente entre Pérez e Lawson.

Danos no sidepod do Red Bull Racing RB20 de Sergio Pérez após contato com Liam Lawson. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Liam pediu desculpas a Checo pelo incidente e, obviamente, haverá lições a serem aprendidas. Mas é frustrante, certamente para a carreira de Checo, sofrer os danos e perder pontos valiosos", acrescentou o diretor da Red Bull.

Quanto ao fato de ter discutido o assunto com os dois pilotos, Horner respondeu no domingo, no México: "Ainda não falei com Liam, mas falei com Checo e sei que eles conversaram entre si".

Sobre a corrida do piloto mexicano em si, Horner indicou que ele perdeu qualquer chance de marcar pontos depois de largar em 18º devido aos danos sofridos no contato com Lawson.

"Acho que Checo infelizmente largou fora de posição, por isso recebeu uma penalidade. A primeira volta dele foi boa, a largada foi boa e, depois, com os danos que ele sofreu com Liam, ele perdeu cerca de 70 pontos com o buraco no sidepod e metade do lado do assoalho faltando - então, nesse ponto, você está dentro e marcar pontos nunca estaria entre as possibilidades".

