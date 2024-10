Oliver Bearman acabou se tornando uma vítima do acidente causado por Alexander Albon no TL1 do México. Nesse caso, o carro de Charles Leclerc foi afetado e o piloto se viu com poucos dados para comparar com as próximas sessões no fim de semana da Fórmula 1.

Na primeira hora, a equipe italiana se dedicou a deliberar sobre alguns dos aspectos importantes, como a distribuição da energia híbrida ao longo da volta, o resfriamento da unidade de potência, em vez dos freios, e a exploração do turbo, que é submetido a tensões repetidas e incomuns.

Visto de fora, podem parecer detalhes, mas quando se trata de um ajuste fino em um circuito anormal, até mesmo os detalhes individuais têm impacto sobre o resultado.

Se acrescentarmos a isso o fato de que o TL2 foi condicionado pela obrigação de executar um plano de trabalho ditado pela Pirelli para testar os pneus protótipos 2025, fica claro que Leclerc teve que lidar com números e dados que não batiam.

Leclerc, além disso, não gosta de monopostos com subviragem, preferindo levar a frenagem quase até o ápice da curva com uma traseira que ajuda a fazer curvas.

No entanto, a Cidade do México é uma pista que, devido às suas características, incentiva uma pilotagem que favorece aqueles que sabem lidar com a subviragem e Carlos Sainz foi um exemplo claro e óbvio disso. O espanhol fez a pole position e venceu a corrida com inquestionável superioridade.

Tudo isso faz parte do jogo, mas é de se lamentar que, talvez, o monegasco pudesse ter completado a dobradinha no México, replicando a de Austin, onde venceu.

Tudo isso para dizer que a Ferrari está expressando seu potencial técnico máximo, tanto que rivaliza em igualdade de condições com a McLaren, que é considerada, o monoposto 'universal' que se adapta a todas as pistas.

Agora, Interlagos é outro compromisso de alta altitude, embora os 700 metros da pista de São Paulo não estejam nem perto dos 2.240 do México (17% de redução na densidade do ar em comparação com os 30% do último domingo).

Max Verstappen terá que recorrer ao quinto motor para terminar a temporada, enquanto a Ferrari, pelo menos por enquanto, não planeja nenhuma substituição, mesmo sabendo que o motor endotérmico está sujeito a uso severo, com 70% da volta em aceleração máxima.

No Brasil, a Ferrari está contando com a continuação de sua sequência positiva que a levou a apenas 29 pontos atrás da McLaren, que lidera o Campeonato de Construtores.

As simulações de Interlagos realizadas em Maranello dizem que o carro vermelho deve encontrar um terreno favorável com o SF-24, que, graças à asa mais flexível introduzida em Austin, parece ter alcançado um equilíbrio invejável.

O que veremos em Interlagos será um monoposto sem nenhuma atualização técnica - os retoques finais provavelmente serão vistos no Qatar -, mas apenas com as adaptações do carro vermelho à pista, que exige uma carga aerodinâmica média.

A Scuderia encontrou um bom equilíbrio na corrida, enquanto deve buscar uma melhor exploração dos pneus de composto macio na classificação - em São Paulo, a Pirelli deliberou C2, C3 e C4.

E é aí que surgem as dúvidas dos italianos: no circuito brasileiro, de fato, estavam em andamento obras para recapear o asfalto.

Em um fim de semana com o formato Sprint, a única sessão de treinos livres em que as características de uma superfície de aderência desconhecida terão de ser descobertas torna-se crucial.

Normalmente, em Maranello, eles fazem bem a lição de casa e, nas corridas de Sprint, conseguem colocar um carro na pista com uma boa preparação básica, mas em Interlagos será crucial não perder um minuto na pista para adaptar seus parâmetros ao novo asfalto.

Esse é um fator desconhecido que pode desequilibrar qualquer simulação, juntamente com as mudanças de temperatura.

O SF-24 prefere o calor, enquanto a previsão do tempo muito variável - há previsão de chuva para a corrida de domingo - pode mudar rapidamente os cenários.

