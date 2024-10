A Netflix divulgou nesta terça-feira (29) o trailer oficial da minissérie "Senna", que contará a história do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, até sua trágica morte no GP de San Marino de 1994.

Com estreia marcada para 29 de novembro, a minissérie é uma das grandes apostas da gigante do streaming para o ano de 2024, com divulgação massiva a nível mundial, aproveitando a presença da série Drive to Survive no catálogo.

Veja abaixo o trailer:

''Senna'' será retratada em seis episódios contando a trajetória do tricampeão mundial nas pistas, além das suas relações fora dela e toda a sua vida pessoal. A história vai mostrar da ida de Ayrton para Inglaterra até o fatídico acidente em Ímola, durante o GP de San Marino em 1 de maio de 1994. As gravações aconteceram no Brasil, Argentina, Uruguai e Reino Unido.

Gabriel Leone será o personagem principal, dando vida a Ayrton Senna, e terá Susana Ribeiro como sua mãe. Na publicação, eles ainda confirmam que Julia Foti será Adriane Galisteu, namorada do piloto brasileiro antes de sua morte.

Além disso, Matt Mella será um dos maiores competidores de Senna, Alain Prost. Johannes Heinrichs viverá Niki Lauda, Pâmela Tomé será Xuxa Meneghel, enquanto Galvão Bueno será vivido por Gabriel Louchard.

