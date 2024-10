Após uma complicada etapa em Austin, em que terminou em um distante 19º lugar na qualificação e se retirou da corrida depois de sair da pista na primeira volta, Lewis Hamilton estava ansioso para se vingar uma semana depois no GP do México do Fórmula 1.

Após uma primeira experiência mista com as atualizações da Mercedes, o piloto britânico optou por manter esses novos elementos para a ida ao méxico, a fim de estabelecer um ponto de comparação com o carro de seu companheiro de equipe, George Russell, na pista com a versão antiga do W15.

E Hamilton claramente não estava de volta ao seu melhor desempenho no Autódromo Hermanos Rodríguez. O heptacampeão fez o sexto melhor tempo no final do Q3, três décimos atrás de Russell, ao volante de um carro que, em última análise, ele não considerou mais rápido do que o antigo.

Na corrida, ele ficou no rastro do companheiro de equipe por um longo tempo, e os dois pilotos das 'flechas de prata' começaram um intenso duelo na parte final da corrida. Depois de várias tentativas de ultrapassagem, Hamilton finalmente passou e ficou com o quarto lugar.

Foi um bom resultado para Hamilton, que disse ter se divertido, apesar de uma escolha de configuração não muito boa antes da corrida. "Sim, foi divertido", comentou. "Eu me diverti. Tive uma boa largada. Tive um primeiro stint muito ruim, forcei muito da asa dianteira do carro e tive uma enorme quantidade de saídas de frente".

"Eu tinha muito menos [velocidade] do que George, mas, nas voltas do grid, achei que era a coisa certa a fazer... mas claramente não era. Depois da minha parada, consegui corrigir as coisas e, em seguida, tive um ritmo muito melhor e consegui acelerar e continuar. E paramos um pouco antes do esperado. Então, marcamos alguns bons pontos".

George é muito inteligente e correto, e ele sabe muito bem onde coloca seu carro. E acho que eu também sei.

O heptacampeão gostou especialmente da batalha que travou com Russell, na qual, apesar de algumas ultrapassagens bastante próximas, ambos sabiam que não deveriam ultrapassar o limite. " É muito simples", continuou ele. "Não acho que nenhum de nós seja estúpido. George é muito inteligente e correto, e sabe muito bem onde coloca seu carro. E acho que eu também sei".

"Então, quando nos disseram pelo rádio para ficarmos limpos, para nós era óbvio, não é realmente diferente de quando você está lutando com outra pessoa, exceto que é seu companheiro de equipe. Portanto, é preciso ter o dobro de cuidado, porque ambos querem terminar a corrida".

Em sua batalha com Russell, Hamilton só pôde observar de longe enquanto Lando Norris e Max Verstappen disputavam à sua frente, terminando com uma penalidade para o holandês. Mas o piloto da Mercedes não ficou surpreso com o fato de Verstappen ter se envolvido no último incidente na pista.

"Eu não o vi", admitiu. "George tinha acabado de me ultrapassar, eu podia ver um grupo de carros à minha frente e vi uma nuvem de fumaça, como poeira. E eu sabia que era... suspeitei que fosse ele [Max Verstappen]".

O fato é que, além do resultado, o GP do México foi rico em lições para o Mercedes, que pôde comparar os dados entre as duas configurações do W15. "Obtivemos muitas informações", concluiu Lewis Hamilton. "Pude ver em seu carro onde [Russell] estava melhor do que eu. No que diz respeito ao pacote, espero que eles tenham muitos dados e que possamos descobrir quem começa com o que na próxima corrida".

Entrevista de Michael Banovsky e Stuart Codling

