Fernando Alonso, anos depois de ter saído da McLaren, brincou sobre querer crédito pela conquista da equipe papaia do campeonato de construtores da Fórmula 1.

O espanhol teve duas passagens pela equipe de Woking. A segunda foi entre 2015 e 2018 e, no final desse período, ele esteve junto do CEO Zak Brown, que também desempenhou um papel importante na atual corrida da equipe no título de 2024.

"Acho que Zak e eu somos muito amigos. Passaremos alguns dias juntos nas próximas semanas e nos divertiremos muito em diferentes dias de pista. Na verdade, alugamos uma pista. Então, sim, sou um bom amigo de Zak", disse Alonso à mídia após a corrida em Abu Dhabi.

Mas o americano não é o único na McLaren com quem ele mantém boas relações. Andrea Stella, atual chefe de equipe, foi o engenheiro de corrida de Alonso na Ferrari de 2010 a 2014 e, quando o piloto decidiu se mudar para a McLaren em 2015, Stella o seguiu e está lá desde então.

O italiano subiu na hierarquia da equipe até se tornar o chefe de equipe da McLaren no início da última temporada, e Brown, entre outros, disse que eles devem muito ao Stella, sendo que a atual vitória no Campeonato de Construtores se deve em grande parte a ele. E Alonso?

"Também sou muito próximo de Andrea [Stella]. De certa forma, eu o trouxe para a McLaren, então, antes da corrida, eu disse a ele: 'o que o destino nos tirou em 2010, espero que ele retribua a vocês desta vez', e ele o fez. Estou feliz por ele, ele merece. Ele é um cara extremamente inteligente. E, como eu disse, a McLaren é exemplar em muitos aspectos."

Depois disso, um jornalista lhe perguntou se, de certa forma, ele merecia crédito pelo título de construtores da McLaren? "Sim", afirmou. "Eu deveria receber uma fatia do bônus", brincou.

