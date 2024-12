Recentemente, Lewis Hamilton admitiu que já "não é mais rápido". Aos 39 anos, o britânico se encaminha para a Ferrari, equipe que passará a defender na Fórmula 1 em 2025, mas alguns especialistas, como Nico Rosberg, acreditam que o heptacampeão terá algumas dores da cabeça com os italianos.

Ao longo de 2024, Hamilton foi diversas vezes superado por George Russell na Mercedes, inclusive, só foi mais rápido que o companheiro em cinco das 24 sessões da temporada. Esse pode ser um ponto a se preocupar com 2025, quando tiver Charles Leclerc no cockpit ao seu lado.

"É claro que você não pode descartá-lo, porque ele é o maior de todos os tempos. É por isso que há uma esperança clara: a retomada. Carro novo. Nova equipe. E ele encontrará seu toque novamente e voltará à sua antiga grandeza", explicou Rosberg.

"Mas do jeito que as coisas estão indo agora, pode ser que continue assim. E isso seria muito difícil e ruim".

Portanto, ele tem certeza de que Hamilton está "muito, muito preocupado com a possibilidade de as coisas continuarem como estão agora", diz Rosberg. "Ele não consegue explicar isso para si mesmo neste momento. E isso é extremamente difícil mentalmente".

Perguntamos a Rosberg se ele deve essa avaliação a uma conversa com Hamilton. E se ele tem alguma ligação com seu ex-companheiro de equipe.

"Não há nenhuma ligação". Seu relacionamento com Hamilton é "neutro, mas sem conexão".

Hamilton: registro negativo em comparação com Russell

O histórico de Hamilton em 2024 é bastante negativo ao ser colocado com comparação com Russell, já que os dois tinham o mesmo carro em quase todas as etapas. O heptacampeão só foi mais rápido que o companheiro em cinco das 24 sessões de classificação.

Lewis também perdeu claramente nas classificações da Sprint por 1:5, porém, ele se 'redimiu' nas corridas, diminuindo para 9:15, mas Russell segue sendo o vencedor nos duelos, assim como na Sprint, que se mantém 1:5.

De acordo com o ex-campeão Nico Rosberg, que venceu Hamilton na luta pelo título do Campeonato Mundial de 2016 na Mercedes, o desempenho do heptacampeão na corrida não está em debate.

"Você tem que perceber isso: Ele ainda é de classe mundial na corrida. Ele já demonstrou isso várias vezes. Em Las Vegas. Seu ritmo de corrida ainda é absolutamente excelente", disse Rosberg à Sky.

No entanto, a falta de ritmo de Hamilton em uma volta rápida na classificação é problemática.

"Se você está sempre atrás, não pode compensar isso na corrida. E Lewis estava sempre várias posições atrás de Russell. Isso não é mais possível. Isso torna tudo mais difícil".

