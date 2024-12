Max Verstappen não sofrerá punições por sua mensagem de rádio acalorada no GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, na qual ele chamou os comissários da FIA de "idiotas estúpidos" por terem lhe dado uma penalidade.

No domingo, Verstappen recebeu uma penalidade de 10 segundos por colidir com Oscar Piastri, da McLaren, na primeira curva, e ficou revoltado com a punição, já que os incidentes na primeira volta costumam ser julgados de forma mais branda. "Podemos pedir 20 segundos? Idiotas estúpidos!", exclamou o holandês no rádio da Red Bull.

Os comissários não investigaram a declaração no local em Abu Dhabi e um porta-voz da FIA confirmou ao Motorsport.com que o órgão regulador considera o assunto encerrado e que Verstappen não enfrenta outras sanções.

No início deste ano, o tetracampeão já havia sido penalizado com serviço comunitário por ter xingado na coletiva de imprensa pré-GP de Singapura. Na noite de domingo, a FIA confirmou que o holandês cumprirá a sanção com trabalho no clube automobilístico local de Ruanda, próximo da festa de gala da FIA em Kigali, no dia 13 de dezembro.

Como parte da conquista de seu título de F1, o piloto taurino deve comparecer à cerimônia de premiação da FIA no dia 13 de dezembro. O vice-campeão do campeonato, Lando Norris, e o terceiro colocado, Charles Leclerc, também devem comparecer ao evento.

O seriço comunitário de Verstappen envolverá o trabalho com competidores juniores em um programa de desenvolvimento de base organizado pelo Rwanda Automobile Club.

"A FIA anunciou os detalhes do dever de 'trabalho de interesse público' de Max Verstappen, vinculado à penalidade dos comissários de pista pelo uso de linguagem inaceitável durante a coletiva de imprensa dos pilotos do GP de Singapura de 2024", diz um comunicado da FIA divulgado após o GP de Abu Dhabi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Verstappen viajará para a Cerimônia de Premiação da FIA, que acontece como parte das Assembleias Gerais na próxima semana em Kigali, Ruanda, para receber seu quarto troféu consecutivo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.

"Enquanto estiver em Kigali, ele trabalhará com competidores juniores como parte do programa de desenvolvimento de base organizado pelo Rwanda Automobile Club (RAC)".

"A atividade envolverá um carro de cross acessível da FIA, que foi construído localmente em Ruanda pelo RAC a partir de projetos fornecidos pela FIA".

"As plantas do projeto Affordable Cross Car da categoria Nível 2 foram entregues à rede global de 147 Autoridades Esportivas Nacionais (ASNs)".

