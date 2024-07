A vitória emocionante de George Russell, da Mercedes, após batida entre Max Verstappen e Lando Norris no Grande Prêmio da Áustria, de Fórmula 1, encobriu um 'velho problema' do circuito de Red Bull Ring: os limites de pista. As mudanças nas curvas 9 e 10, com novas caixas de brita na área de escape não solucionaram as reclamações sobre o circuito.

Vale lembrar que em 2023, mais de 1.200 possíveis infrações nos limites de pista foram computadas durante a corrida principal, o que culminou com o esforço generalizado para resolver o problema para 2024.

O piloto da McLaren, Oscar Piastri, foi a principal ‘vítima’ do Red Bull Ring neste fim de semana de corrida, saindo do terceiro lugar para o sétimo no quali do sábado (29/6) após penalização por ultrapassar a linha na Curva 6. Penalização que o prejudicou na 'briga' pela vitória da corrida.

“Fazemos todo esse trabalho para definir os limites da pista, colocamos cascalho em alguns lugares e quero dizer que nem saí da pista”, acrescentou. “Eu permaneci na pista e [foi] provavelmente minha melhor curva 6 e ela foi excluída.

“Não sei por que eles gastaram centenas de milhares, senão milhões, tentando mudar as duas últimas curvas quando ainda há curvas [onde] você pode sair.



“Mas, de qualquer forma, todos os outros mantiveram o controle – eu não. É assim que é."



“Não há razão para que esta curva seja um problema para os limites da pista”, acrescentou Piastri. “Especialmente quando você fica na pista, como eu fiz.”

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Existem algumas maneiras de ver isso.

A primeira é que é maravilhoso ouvir Piastri oferecendo suas opiniões completas e francas sobre uma questão controversa, depois de ter evitado deliberadamente dizer qualquer coisa que pudesse virar manchete. Sábio, mas não corresponde ao estilo emocionante que Piastri demonstrou na pista durante toda a sua carreira até este ponto.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ouviu as reclamações dos pilotos sobre o desafio aqui e até adicionou uma nova faixa azul para ajudá-los a ver a nova borda da pista nos pontos mais críticos.

Isso ocorreu depois que os pilotos chegaram ao ponto de pedir que as linhas brancas fossem de alguma forma serrilhadas para que pudessem sentir quando as atravessassem.

A saga decorrente da fúria pós-quali de Piastri e seu abatimento após terminar em segundo lugar neste domingo (30/6) parece sugerir que a F1 perdeu na questão dos limites da pista na Áustria. Aguardemos os próximos capítulos.

