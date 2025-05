Franco Colapinto irá assumir o assento de Jack Doohan a partir do GP de Emilia Romagna na Alpine. Porém, o argentino só terá cinco corridas para provar seu talento. Em 2024, ele já surpreendeu na Williams, apesar de batidas e abandonos ao fim da temporada.

Mas... será que a carreira e conquistas de Colapinto justificam a troca tão rápida? O Motorsport.com analisou a 'escalada' dos dois pilotos e resultados de ambos em suas primeiras seis corridas na Fórmula 1.

Fórmula 3

Jack Doohan

O australiano foi confirmado como piloto da HWA Racelab em janeiro de 2020, tendo Enzo Fittipaldi e Jake Hughes como companheiros de equipe. O time era considerado meio do grid e, naquela temporada, garantiu duas vitórias e dois pódios para o piloto britânico.

Doohan, por sua vez, teve o pior resultado e foi apenas o 26° colocado, sem marcar nenhum ponto e sua melhor corrida foi em Mugello, quando terminou em P10.

Em 2021, Jack se transferiu para a Trident, que, inclusive, foi a vice-campeã do campeonato de construtores naquele ano. O australiano, também conseguiu ter resultados mais consistentes e ficou atrás de Dennis Haugher, vencedor do título, por 55 pontos, conquistou três vitórias e seis pódios.

Franco Colapinto

Em outubro de 2020, o argentino foi chamado pela MP Motorsport para fazer testes de pós-temporada no Circuito de Barcelona, mas não competiu na categoria até 2022, quando assinou oficialmente com a Van Amersfoort Racing.

Franco começou o ano muito bem, conquistando a primeira pole no Bahrein, mas cruzou a linha como terceiro colocado, apesar de ter sido rebaixado para quinto após uma punição. Sua primeira vitória aconteceu no GP seguinte, em Ímola, quando ele superou o brasileiro Caio Collet.

Naquele ano, o piloto foi apenas o sexto colocado na classificação final da temporada, conquistando duas vitórias e cinco pódios. O argentino somou apenas 76 pontos com o sexto melhor carro.

Em 2023, o argentino estreou oficialmente pela MP Motorsport e o ano foi melhor do que o anterior: fez cinco pódios ao longo da temporada, contando com as corridas Sprint, e duas vitórias (Silverstone e Monza), terminando em quarto lugar, dois pontos atrás de Paul Aron, que foi o terceiro colocado.

Jack Doohan, Alpine Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Fórmula 2

Jack Doohan

Em novembro de 2021, Doohan passou a defender a MP Motorsport, mas na F2, que já estava na reta final. O australiano substituiu Richard Verschoor e correu ao lado de Clément Novalak. Naquele ano, o melhor resultado de Jack foi um quinto lugar na corrida principal no GP da Arábia Saudita.

Porém, o piloto terminou o ano com apenas sete pontos, ficando na 19ª posição, acima de Novalak, que não conseguiu pontuar.

Em 2022, Jack assinou com a Virtuosi Racing e começou o ano com o pé direito: fez a pole no Bahrein, mas sua primeira vitória veio apenas em Silverstone. O australiano finalizou sua temporada com 128 pontos (três vitórias, seis pódios e três poles) na sexta colocação.

No ano seguinte, o australiano continuou defendendo a mesma equipe e, apesar de disparar como forte candidato ao título, ele terminou apenas como terceiro. Jack decidiu não tentar uma terceira temporada completa na categoria.

Franco Colapinto

O argentino 'pulou' para a F2 no fim da temporada de 2023, quando seguiu na MP Motorsport, substituindo Jehan Daruvala. No mesmo comunicado, Colapinto já foi confirmado no mesmo assento para 2024.

Em Ímola, em 2024, Franco conquistou sua primeira vitória em uma corrida Sprint, ao ultrapassar Paul Aron, na última volta. Ele conquistou mais dois pódios, mas não chegou a terminar a temporada, isso porque foi promovido ao assento de Logan Sargeant na Williams.

PILOTO POSIÇÃO FINAL CATEGORIA ANO Jack Doohan 26° Fórmula 3 2020 Jack Doohan 2° Fórmula 3 2021 Jack Doohan 2° (não fez a temporada completa) Fórmula 3 2021 Jack Doohan 19° (não fez a temporada completa) Fórmula 2 2021 Franco Colapinto 4° Fórmula 3 2022 Jack Doohan 6° Fórmula 2 2022 Franco Colapinto 4° Fórmula 3 2023 Franco Colapinto 25° (não fez a temporada completa) Fórmula 2 2023 Jack Doohan 3° Fórmula 2 2023 Franco Colapinto 7° (não fez a temporada completa) Fórmula 2 2024

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Comparação na F1

Não é fácil compararmos o que foi feito por Franco Colapinto em 2024 em uma Williams já no fim da temporada com o início de 2025 de Jack Doohan na Alpine, mas podemos tentar entender mais ou menos o que cada um pode fazer.

O argentino estreou no lugar de Sargeant na Itália, onde já surpreendeu com a 13ª posição, sem grandes problemas com seu carro. As grandes surpresas, de fato, ficaram em suas corridas no Azerbaijão e Austin, quando o piloto terminou na zona de pontos.

De fato, o FW46, carro da Williams naquele momento, era muito mais confiável e com mais ritmo do que o A525 (atual carro da Alpine). No entanto, a situação era a mesma para ambos: início de temporada, com poucas corridas para provar seu talento.

No caso de Doohan, ele já começou o ano com um resultado ruim, abandonando a corrida na Austrália após acidente na primeira volta. Desde então, seu melhor resultado foi um P13 na China.

CORRIDA JACK DOOHAN CORRIDA FRANCO COLAPINTO GP da Austrália DNF GP da Itália 13 GP da China 13 GP do Azerbaijão 8 GP do Japão 15 GP de Singapura 11 GP do Bahrein 14 GP dos Estados Unidos 10 GP da Arábia Saudita 17 GP do México 12 GP de Miami DNF GP de São Paulo DNF

PIASTRI JÁ É MAIOR QUE NORRIS? McLaren INOCENTADA, Max, COLAPINTO, Bortoleto e NOVATOS! Felipe Motta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLET

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!