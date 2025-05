Jack Doohan teve seis corridas para se provar no segundo assento da Alpine na Fórmula 1 e... não conseguiu. O australiano foi substituído por Franco Colapinto, que estava atuando como piloto reserva, para o GP da Emilia Romanga.

Agora, segundo o comunicado enviado pela própria equipe, o argentino também não está garantido até o fim da temporada. Na verdade, o time avaliará o desempenho do piloto durante cinco corridas antes de bater o martelo oficialmente.

"A Alpine anuncia, portanto, que Franco Colapinto fará dupla com Pierre Gasly a partir do GP da Emilia-Romanha, antes de uma nova avaliação antes do GP da Grã-Bretanha em julho", dizia o comunicado enviado à imprensa.

Essa situação é um caso perigoso para a equipe francesa, isso porque eles têm a chance de ter apenas quatro pilotos ao longo da temporada, contando com os primeiros anunciados - Pierre Gasly e Jack Doohan. Nesse caso, Colapinto seria a terceira opção já, deixando apenas mais uma vaga, no caso de nem o australiano nem o argentino convencerem Flavio Briatore.

Com a confirmação de Franco como novo companheiro de equipe de Gasly, isso significa que Doohan voltará a atuar como piloto reserva da Alpine, função a qual ele já fazia desde 2023.

"Jack Doohan continua sendo parte integrante da equipe e será o piloto reserva de primeira escolha durante esse período de tempo".

O comunicado destaca Jack como "primeira escolha" exatamente porque eles assinaram com outros talentos antes do início da temporada: Paul Aron e Kush Maini. A Alpine também havia firmado acordo com Ryo Hirakawa, mas o japonês optou por se transferir para a Haas.

A equipe deixou claro que o assento de Colapinto não está garantido, mas acredita no talento do jovem argentino. No entanto, essa situação deve afetar pouco ou quase nada Pierre Gasly, já que o francês está tendo uma boa temporada e já somou 7 pontos ao longo da temporada.

