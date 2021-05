F1: Veja o que as atualizações dos carros na Espanha revelaram

O GP da Espanha sempre marca uma virada no desenvolvimento das equipes de Fórmula 1 a cada temporada. Analisamos quais novos recursos foram introduzidos neste ano.

A etapa da Espanha é geralmente a primeira corrida de F1 em que vemos os times fazendo grandes melhorias. Mas, com a mudança de calendário em 2021 e uma nova era importante no regulamento para 2022, parece que as escuderias têm novas prioridades e uma nova abordagem nesta temporada.

Se a isso somarmos as limitações impostas pelo sistema de homologação e fichas de desenvolvimento, mais o impacto dos novos regulamentos e pneus, de repente parece que para muitos é melhor fazer um balanço da situação e aproveitar o que já existe tem à sua disposição.

No entanto, havia algumas peças novas interessantes.

Asa T da Ferrari

A Ferrari incorporou um T-Wing de elemento duplo para o GP da Espanha, a fim de melhorar o equilíbrio do carro sem aumentar drasticamente o tamanho da asa traseira.

Enquanto isso, entende-se que tanto a Scuderia quanto a Alfa Romeo testaram um novo material para os discos de freio durante os treinos livres.

A vantagem desse material é que ele é mais durável com níveis de desempenho semelhantes e, consequentemente, terá um custo menor, o que é especialmente interessante considerando o teto orçamentário.

Quanto à Alfa Romeo, tem feito progressos constantes com o C41 e atualizado o seu conjunto de bargeboards para o GP de Portugal.

Como podemos ver na imagem acima, o novo arranjo tem um aleta superior em forma de bumerangue muito maior, com a superfície estendida para frente para refletir o comprimento do footplate abaixo.

Enquanto isso, os elementos montados na parte superior do footplate também foram adaptados às novas características de fluxo naquela região.

Aston Martin

A Aston Martin acelerou a instalação de várias peças novas para que estivessem disponíveis no GP de Portugal.

Mas isso significava que apenas Lance Stroll os tinha à sua disposição. Peças suficientes foram feitas para o GP da Espanha para que Sebastian Vettel pudesse testá-las também.

Embora muitas das atualizações tenham sido abordadas em detalhes, uma nos escapou ...

Na parte traseira do AMR21 havia um novo arranjo dos difusores, no qual a equipe optou por adicionar sulcos em forma de penas na borda inferior, ao mesmo tempo que remove um pedaço da parte inferior traseira do difusor mais interno.

Difusor da Alpine

A Alpine é outra equipe que tem focado na recuperação das perdas associadas às alterações do regulamento, introduzindo modificações na disposição do seu difusor.

Alpine A521 diffuser

Observe a linha pontilhada em ambas as imagens. Isso marca o limite do comprimento da lâmina e é onde a Alpine decidiu que as lâminas de comprimento total podem não fornecer os resultados mais favoráveis.

Em Portugal, a escuderia reduziu a altura das lâminas exteriores e depois recortou uma seção diagonal das interiores.

AlphaTauri: nova asa dianteira

AlphaTauri AT02 front wing comparison Photo by: Giorgio Piola

A AlphaTauri chegou ao GP da Espanha com uma nova asa dianteira que vai, sem dúvida, mudar o comportamento das estruturas de fluxo interno e externo.

A forma do footplate foi modificada, descartando o arco mais tradicional e privilegiando um desenho mais plano e quadrado (destacado em vermelho).

Além disso, a forma e a altura das lâminas montadas na parte inferior foram ajustadas, pois a equipe busca alterar a forma como o fluxo de ar passa através e ao redor do pneu dianteiro, para que tenha impacto na esteira de turbulência criada por isso.

Os flaps também foram modificados, com suas pontas remodeladas para ajudar a gerenciar a forma, velocidade e trajetória do vórtice Y250 que emerge da superfície do plano principal e da seção neutra inferior.

Essas mudanças são provavelmente parte de um desejo de ajustar o carro para uma configuração de alto downforce mais específica, depois do time também instalar um monkey seat e T-Wing de elemento duplo para ajudar a equilibrar o monoposto.

Freios Red Bull

A Red Bull usou três layouts de duto de freio dianteiro sutilmente diferentes em três corridas consecutivas, em busca de um equilíbrio entre o resfriamento do freio e a assistência aerodinâmica que a montagem fornece para moldar a turbulência criada pelo pneu dianteiro.

O deck superior dentro da entrada foi dividido em três canais para as duas primeiras corridas da temporada, enquanto em Portugal a equipe o subdividiu ainda mais, dividindo o canal central com outra longarina horizontal.

Para o GP da Espanha, tudo mudou novamente, já que as duas longarinas externas foram mantidas, mas a interna foi removida e substituída por uma longarina horizontal, alterando como e onde o fluxo de ar seria recebido pela tubulação interna.

A Red Bull teve uma seleção de novas peças há apenas uma semana em Portugal, com o foco em refinar a seção central de seu carro e otimizar as características do fluxo de ar para se adequar aos novos pneus que a Pirelli lançou para 2021.

A construção e o perfil do novo pneu se prestam a um conjunto revisado de parâmetros de fluxo de ar, com a turbulência da esteira que se desprende do pneu precisando de uma resposta proporcional para obter o mesmo, senão mais, desempenho que antes.

A atualização foi bastante extensa, com vários aspectos do conjunto de bargeboards e do conjunto de defletores do sidepod alterados.

Começando com os bargeboards, a fileira de barbatanas que compõem a borda frontal da plataforma foi modificada, com não apenas o número de barbatanas aumentado, mas também seu ângulo de ataque (acima).

Enquanto isso, as barbatanas em ângulo externo no topo deles também foram ajustadas, com a segunda fileira transformada em um trio, ao invés de apenas um par.

A mudança bastante perceptível vem em como a Red Bull otimizou seu conjunto de defletores, com cada mudança resultando em um efeito que exigiu que todo o conjunto fosse reconfigurado.

O defletor vertical mais à frente é agora de duas peças, com uma ranhura ocupando quase toda a altura do elemento, enquanto se conecta com a seção frontal do axe head do assoalho, em vez de pairar sobre ela e ser fixada na seção externa do bargeboard.

Isso resultou na necessidade de reformar também as ripas tipo veneziana, com as conectadas ao defletor dianteiro alongadas como consequência.

Alterações também foram feitas no defletor vertical traseiro, onde antes ficava pendurado no assoalho e agora está preso a ele.

O par de pergaminhos do assoalho montados na borda e atrás dele também foram revisados, já que agora se encontram com o strake angular do assoalho para criar um ponto de aperto

