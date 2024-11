Na madrugada brasileira desta sexta-feira, a Fórmula 1 concluiu os dois primeiros treinos livres para o GP de Las Vegas de 2024, a 22ª de um total de 24 etapas da categoria máxima do automobilismo neste ano.

E, após o veterano Lewis Hamilton, da Mercedes, ficar à frente do companheiro e compatriota inglês George Russell para liderar a sessão prática inaugural, o heptacampeão mundial ficou novamente na ponta, no TL2, sendo o mais veloz do dia (o Motorsport.com mostra as tabelas de tempo mais abaixo).

Na próxima madrugada brasileira, a F1 retorna ao circuito de rua para o terceiro e último treino livre, às 23h30 (Brasília) da sexta-feira, e para o quali, às 3h (Brasília) do sábado. As atividades de pista são transmitidas pelo Grupo Bandeirantes e têm cobertura total do Motorsport.com -- inclusive no YouTube.

Tabela do TL2 - GP de Las Vegas de 2024:

Tabela do TL1 - GP de Las Vegas de 2024:

HAMILTON RENASCE e lidera 6ª, com Norris 2º e Max só 17º em Vegas; veja:

