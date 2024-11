A Red Bull diz que está 'presa' a uma asa traseira muito larga que a deixou em desvantagem em relação a seus rivais da Fórmula 1 no GP de Las Vegas, cujas primeiras atividades de pista foram disputadas nesta madrugada.

O líder do campeonato mundial, Max Verstappen, terminou como o 17º mais rápido no segundo treino livre, com seu companheiro Sergio Pérez duas posições atrás, já que a equipe não tinha um ritmo competitivo.

Embora parte desse déficit de desempenho se deva às configurações do motor e a um programa de pneus diferente, a Red Bull não perdeu de vista o fato de que os dados do GPS mostram que ela é até 7 km/h mais lenta nas retas do que os carros de Mercedes e McLaren, que estabelecem o ritmo.

Isso se deve ao fato de não ter trazido para o circuito de alta de Vegas o tipo de configuração de asa traseira de baixo arrasto que os rivais têm. E, embora tenha tentado tudo o que podia, incluindo a remoção de um Gurney, a 'RBR' diz que terá de lutar com o que tem pois não há mais opções disponíveis.

Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull na F1, disse após os dois treinos: "Não temos outra asa traseira, uma asa traseira menor, como vemos em nossos concorrentes. Seria mais útil, com certeza".

Quando questionado sobre se havia alguma chance do time conseguir uma asa mais ajustada durante a noite, Marko disse: "Não". Mas, além do aspecto da asa, Marko acha que o potencial da Red Bull é maior do que o mostrado nos treinos, embora tenha admitido que as coisas não estiveram muito boas na sexta.

"Algumas voltas foram competitivas, mas depois os pneus traseiros estavam 'sumindo'. Houve lampejos de velocidade. Só precisamos ser consistentes", seguiu. Mas, embora Helmut acredite que ainda há mais tempo por vir, a degradação no longo prazo significa que as coisas podem ser mais difíceis na corrida.

"Precisamos de mais equilíbrio. Em uma única volta, podemos melhorar. Mas no longo prazo, o desgaste dos pneus é um problema no momento", afirmou. Mas ele se recusou a acreditar que o fim de semana é um fracasso, já que grande parte do foco na preparação foi para Max sair de Vegas como tetra da F1.

"Amanhã será um dia diferente. Talvez você tenha visto isso muitas vezes. As pessoas serão as mais rápidas na sexta ou na quinta-feira, mas isso não significa que elas serão rápidas na corrida... Com certeza, daremos um passo razoável", completou Marko.

