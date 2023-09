A Fórmula 1 desembarcou em Singapura após a 'temporada' na Europa chegar ao fim e nesta sexta-feira os primeiros treinos livres foram realizados em Marina Bay e, diferentemente das últimas práticas livres, a Red Bull não foi a equipe responsável por ditar o ritmo na pista, mas sim a Ferrari.

Terminando em uma tímida oitava posição no TL2, Max Verstappen admitiu que o ritmo da equipe de Milton Keynes é "pior do que o esperado". O esquadrão liderado pelo holandês não se adaptou ao sinuoso e 'escorregadio' circuito de rua de Singapura e o treino deixou isso claro ao mostrar cenas inéditas de Verstappen 'brigando' com o RB19.

“Um pouco pior do que o esperado hoje”, revelou Verstappen. “Eu apenas briguei muito com o equilíbrio do carro. Tentamos algumas coisas no TL2, algumas funcionaram, outras não, mas nunca conseguimos montar o carro, então há algumas coisas para descobrir esta noite. Algumas que não entendemos, então é isso que temos que investigar."

Quando questionado se o ritmo de liderança da Ferrari foi surpreendente - a escuderia italiana fez dobradinha com Charles Leclerc e Carlos Sainz nos dois treinos - e se tornou uma grande ameaça para a pole, Verstappen disse:

"A Ferrari é muito rápida, acho que estamos muito piores do que esperávamos. Tentaremos, é claro, melhorar, mas é uma grande diferença."

Sergio Pérez encontrou problemas semelhantes nos treinos ao tentar manter a traseira do RB19 apontando na direção certa, o mexicano foi apenas o sétimo colocado na segunda prática livre e também reclamou bastante no rádio durante a uma hora de sessão.

Pérez destacou que os problemas da equipe de Milton Keynes estão principalmente relacionados com o potencial alcançado nas voltas lançadas, com menos preocupações em relação às simulações de corrida. No entanto, as ultrapassagens serão mais complicadas no layout modificado de Marina Bay do que na maioria dos outros circuitos se a equipe começar fora de posição.

“Acho que há algumas coisas interessantes acontecendo que precisamos descobrir durante a noite," acrescentou o mexicano. “Parecemos estar lutando um pouco com a traseira do carro, especialmente no TL2, então há muitas coisas para olhar. Esperamos que possamos encontrar o melhor acerto possível porque sabemos que a classificação é muito importante.”

“Esperávamos que a Ferrari fosse muito forte por aqui. Estamos muito longe, então esperamos que amanhã possamos diminuir um pouco mais a diferença." Em uma distância de corrida parecemos bem, mas isso não conta muito aqui. Precisamos encontrar o equilíbrio para sermos rápidos em uma volta."

FERRARI DOMINA SINGAPURA na 6ª e Mercedes ADMITE CONTESTAR Abu Dhabi-21 por causa de Massa-2008 | F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: