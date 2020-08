F1: Verstappen afirma que Red Bull superou expectativas em 2020

Piloto holandês da Red Bull na Fórmula 1, Max Verstappen brilhou nesta sexta-feira e foi o mais rápido do dia após os dois primeiros treinos livres para o GP da Bélgica, disputado neste fim de semana em Spa-Francorchamps.

O jovem de apenas 22 anos superou o ex-companheiro australiano Daniel Ricciardo, atualmente na Renault, por somente 0s048, e 'cravou' o hexacampeão Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, por quase um décimo.

Verstappen elogiou sua equipe, mas fez questão de alertar para a superioridade da Mercedes. De todo modo, o piloto holandês preferiu destacar o fato de que a Red Bull vem superando expectativas em 2020.

"Olhando em ritmo puro, os dois deveriam estar à minha frente no campeonato", disse, referindo-se aos pilotos da Mercedes. Hamilton é o líder do campeonato, mas o finlandês Valtteri Bottas está atrás de Verstappen, em terceiro.

“Tive um abandono (no GP da Áustria) e [o Bottas] terminou fora dos pontos com um furo de pneu (no GP da Grã-Bretanha). Mas é claro que isso foi azar para ele, assim como foi azar para mim na primeira corrida”.

“Ao ser o segundo em algumas corridas em que acho que a Mercedes teve mais ritmo, vejo que definitivamente superamos as expectativas um pouco. E, além disso, acho que sempre maximizamos o que podíamos. Estou muito feliz com isso”, analisou.

“Como equipe e eu, não estamos aqui para ficar em segundo ou terceiro, queremos lutar pelo campeonato, mas você também tem que aceitar a situação em que estamos, que realmente não temos condições de desafiar”.

“Parece no papel, mas se você olhar para o ritmo puro, estamos muito lentos. No momento, estamos contando com um dia ruim para a Mercedes ou um pouco de sorte para vencer uma corrida. Então ainda há muito trabalho a se fazer”, completou Verstappen.

