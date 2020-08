Charles Leclerc ficou surpreso ao ver a Ferrari tão longe do ritmo ideal nos treinos livres do GP da Bélgica nesta sexta-feira, após terminar em 15º no TL2, duas posições à frente de Sebastian Vettel.

A Ferrari esperava "sofrer" em Spa, devido às suas constantes dificuldades de velocidade em retas que levaram a um início difícil da temporada de 2020.

Leclerc terminou 1s6 atrás do líder, Max Verstappen, no segundo treino livre, e estava a mais de oito décimos de segundo dos 10 primeiros.

Sua volta de 1min45s440 também foi 1s3 mais lenta do que sua melhor volta no ano passado no mesmo circuito.

"Provavelmente é uma surpresa ficar tão longe, especialmente no TL2", admitiu Leclerc. "Testamos muitas coisas. No início, tentei algo bastante agressivo nos níveis de downforce, mas não deu muito certo.”

“Estamos apenas com falta de ritmo no momento. Precisamos trabalhar muito para nos recuperar, mas não espero milagres neste fim de semana. Não é bom e é triste ver a Ferrari tão abaixo. Como sempre, nosso trabalho como pilotos é dar o nosso melhor, e é exatamente isso que estou tentando e o que Seb está tentando fazer."

Leclerc achava que a possibilidade de chuva no sábado só pioraria as coisas em Spa.

"Estamos lutando muito com o equilíbrio neste fim de semana", disse Leclerc. “Normalmente na chuva, o equilíbrio só piora, e os problemas que você tem no seco são piores na chuva.”

"Acho que vai ser difícil se não encontrarmos nenhuma solução para corrigir os problemas de equilíbrio que temos hoje."

Vettel terminou mais dois décimos atrás de Leclerc no segundo treino, terminando atrás da Williams de George Russell.

O tetracampeão mundial disse após a sessão que seu carro parecia "difícil e complicado de guiar."

"Acho que isso significa que não estamos bem onde deveríamos estar", disse Vettel. "No momento, estamos procurando opções de configuração. Tentamos muito esta tarde.”

"Tenho certeza de que amanhã será um pouco melhor. Não tenho certeza de como estará o tempo, mas sim, vamos resolver isso amanhã."