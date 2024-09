Daniel Ricciardo deu uma mãozinha para Max Verstappen no GP de Singapura neste domingo (22). O australiano cruzou a linha de chegada da Fórmula 1 como último colocado, mas tirou a volta rápida de Lando Norris, que venceu a corrida.

Importante lembrar que o piloto da McLaren dependia de conquistar todas as etapas e as voltas mais rápidas para conseguir diminuir a diferença de pontos para o tricampeão na tabela de pilotos. Com um ponto a menos após Marina Bay, o britânico precisará contar com a sorte e auxílios externos.

Após a corrida, quando terminou em segundo, voltando ao pódio desde o GP da Holanda, Verstappen agradeceu Ricciardo pelo feito e se demonstrou feliz com a ajudinha em lhe garantir como o líder da tabela. No entanto, o holandês lamentou a eminente demissão do ex-companheiro de equipe.

Ricciardo ainda não tem certeza se continuará defendendo a RB na próxima temporada, podendo até mesmo perder o assento antes de Austin para Liam Lawson em 2024. Os rumores inundaram o paddock e Max já comentou sobre.

Ao ser questionado se agradeceria a ajudinha do australiano, Verstappen não teve problemas em disparar:

"É claro! Isso me ajudou muito no campeonato, um ponto aqui, um ponto ali, tudo conta".

No entanto, o tricampeão mundial lamentou os rumores de que Daniel irá se despedir do grid em algum momento entre o próximo fim de semana e em 2025.

"Eu fico decepcionado em vê-lo ir, nós sempre tivemos uma boa relação. Ele é um piloto incrível e, no fim, eu acho que ele será lembrado por ser um bom piloto e uma boa pessoa. Eu odeio ver a maneira como isso poderia terminar, mas será um fim positivo para ele".

"Mas há talentos novos chegando, o que é animador e eu acho que quando chegar o fim da minha carreira na F1, nós iremos olhar para trás e apreciar esses momentos ainda mais".

