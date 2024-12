F1 - Análise da Mercedes: Hamilton perdeu ritmo de classificação?

Em 2024, Lewis Hamilton demonstrou muita dificuldade com o ritmo de classificação, diversas vezes ficando atrás de George Russell. No entanto, a tabela de pontos da Fórmula 1 conta apenas uma parte do quadro geral.

É por isso que o Motorsport.com, em parceria com a PACETEQ, analisou os companheiros de equipe para entender como foi a situação real de 2024.

Com diferenças de tempo precisas e análises detalhadas de seus pontos fortes e fracos individuais, podemos traçar um quadro claro: Será que Hamilton perdeu seu ritmo de classificação?

Hamilton não tem chance contra Russell na classificação

Russell X Hamilton

Duelo de classificação: 19-5

Ritmo de classificação: -0,23 segundos

As coisas ficaram claras para a Mercedes nas sessões de qualificação de 2024. Não só o resultado de 19-5 fala a favor de Russell, mas também uma olhada mais de perto nos dados.

Em média, Russell foi 0,23 segundos mais rápido do que Hamilton, que é estatisticamente o melhor classificador da história da F1, com 105 pole positions.

Essa tendência já era aparente em 2023. Embora Hamilton tenha terminado o campeonato à frente de Russell, o duelo de classificação na época estava empatado em 11:11.

Na verdade, uma análise dos dados históricos também mostra que Hamilton nunca foi realmente dominante contra seus companheiros de equipe da Mercedes em uma volta rápida.

Se compararmos os melhores tempos de qualificação de Hamilton e Valtteri Bottas nas cinco temporadas conjuntas da Mercedes de 2017 a 2021, o britânico foi "apenas" 0,156 segundos mais rápido em média. Durante esse período, Hamilton fez a pole position 42 vezes e Bottas 20 vezes. A comparação com Nico Rosberg é ainda mais próxima.

Em suas quatro temporadas juntos, de 2013 a 2016, Hamilton foi, em média, apenas 0,032 segundo mais rápido que o alemão na classificação. Rosberg conquistou 29 pole positions durante esse período, enquanto Hamilton conquistou 35, apenas seis a mais.

Hamilton também tem déficits na finalização da corrida

Russell X Hamilton

Duelo na corrida: 15-9

Ritmo de corrida: -0,09 segundos por volta

Pontos: 245-223

Mas voltando à temporada de 2024: Hamilton chegou mais perto de seu companheiro de equipe Russell em termos de ritmo de corrida, mas ainda estava 0,09 segundos fora do ritmo em média por volta. O número de pontos e o recorde de corrida de 15:9 também falam a favor do jovem britânico.

De acordo com os dados do PACETEQ, Russell também foi um pouco melhor em termos de gerenciamento de pneus. Em média, seus pneus foram degradados em 0,070 segundos por volta em todas as 24 corridas, enquanto os de Hamilton foram degradados em 0,074 segundos por volta.

Extrapolando para uma distância de corrida de 60 voltas, Hamilton teria perdido pouco menos de meio décimo por volta para Russell, apenas em termos de desgaste dos pneus, com os 0,04 segundos restantes atribuíveis ao ritmo geral.

